Издание "Проект" признали в России нежелательной организацией

Издание "Проект" признано в России нежелательной организацией по решению генеральной прокуратуры. "По результатам изучения поступивших материалов 15 июля 2021 года в Генеральной прокуратуре Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации Project Media, Inc. ("Проект Медиа") (США). Поводом для принятия данного решения послужило то, что её деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации", — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Журналистов "Проекта" Романа Баданина, Петра Маняхина, Ольгу Чуракову, Марию Железнову, Юлию Лукьянову, а также журналистов издания "Открытые медиа" Юлию Ярош и Максима Гликина и журналиста Русской службы Радио Свобода Елизавету Маетную внесли в список иностранных агентов.

В конце июня полиция пришла с обысками к главному редактору "Проекта" Роману Баданину, корреспонденту издания Марии Жолобовой и заместителю главного редактора Михаилу Рубину. Адвокаты журналистов сообщили, что обыски связаны с делом, возбуждённым по статье о клевете, по которому потерпевшим проходит бизнесмен Илья Трабер.

"Проект" — российское интернет-издание, созданное в 2018 году журналистом Романом Баданиным. Специализируется на расследовательской журналистике.

"Открытые медиа" — издание, созданное в 2017 году при поддержке Михаила Ходорковского. Главный редактор — Юлия Ярош. В конце июня издание опубликовало расследование о бизнес-связях дочери министра обороны России Сергея Шойгу, недавно возглавившего федеральный список партии "Единая Россия" на предстоящих в сентябре выборах в Госдуму. Родственники Шойгу "организовали многомиллиардный бизнес с помощью российского бюджета и связей министра", а выручка компаний, связанных с семьёй министра обороны, по данным "Открытых медиа", за прошлый год достигла 3 млрд рублей.

В список "СМИ-иностранных агентов" в настоящее время включены 28 физических лиц и редакций, среди них - 10 русскоязычных проектов междиакорпорации Радио Свободная Европа/РадиоСвобода и четверо сотрудничающих с Русской службой РС журналистов. РСЕ/РС считает законодательство о СМИ-"иностранных агентах" репрессивным и оспаривает правомерность его применения в российских судах и Европейском суде по правам человека.