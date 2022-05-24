У бывшего президента Молдовы Игоря Додона проходит обыск

Антикоррупционная прокуратура Молдовы и Служба информации и безопасности проводят обыски в доме бывшего президента Игоря Додона, по подозрению в коррупции, незаконном обогащении и предательстве родины. Об этом РИА Новости сообщила представитель прокуратуры Марианна Керпек.
18 мая генеральная прокуратура Молдовы возбудила уголовное дело против Додона. Его заподозрили в получении взятки от молдавского олигарха Владимира Плахотнюка. Поводом стали видеозаписи, сделанные в 2019 году. На видео, снятом скрытой камерой, Плахотнюк пытался передать Игорю Додону, в то время действующему президенту, черный пакет. Додон к нему не прикасался, но сказал "опять вы с кульком" и попросил передать некоему "Косте". На видео Додон и Плахотнюк также обсуждают создание в парламенте коалиции, которая бы обладала конституционным большинством. По данным TV-8, Додон при этом говорил что "постоянно пишет записки Путину".
После появления этого видео началось расследование, но Антикоррупционная прокуратура изначально не выявила преступления, и суд отказался возбуждать дело. На прошлой неделе Апелляционная палата Кишинева отменила решение суда. Додон отрицает все обвинения.
- В отношении Плахотнюка в Молдове расследуется уголовное дело о причастности к крупным финансовым аферам. В России он проходит по нескольким уголовным делам о преступной деятельности. Москва объявила его в международный розыск.
- Плахотнюк считался "серым кардиналом" молдавской политики, возглавляемая им Демократическая партия была одна из ведущих политических сил. Несколько лет назад он был вынужден покинуть страну после возбуждения против него уголовного дела, а его сторонники потеряли влияние. Тогда, как сообщалось, в борьбе с Плахотнюком прозападная оппозиция была заодно со сторонниками Додона.
- Додон считается пророссийским политиком, в бытность президентом он неоднократно посещал Москву, присутствовал и на параде Победы на Красной площади.
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