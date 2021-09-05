Упадок, нищета, праздники. "ДНР" и "ЛНР" перед голосованием в Госдуму

4 сентября Украина возобновила движение поездов из Киева и Днепра до станции Авдеевка. Это произошло после почти недельного перерыва: утром 28 августа персонал и пассажиров эвакуировали со станции во время обстрела окраин города из артиллерии и минометов. С тех пор движение поездов было приостановлено.

Артиллерийский бой шел недолго, но интенсивно – с 6 утра примерно до 6:15. Применялось запрещенное к использованию Минскими соглашениями вооружение калибром больше 100 мм. По Авдеевке били 122 мм пушки и 120 мм минометы, отвечали в сторону Ясиноватой, скорее всего, из 120 мм минометов.

Время и место местному жителю говорит обо всем и сразу. Авдеевку можно назвать пригородом Донецка: до войны оба города связывала трамвайная линия. Сегодня украинским военным отданы в пользование ресторан с гостиницей "Царская охота" – сюда до начала боевых действий дончане любили приезжать отдыхать в выходные.

До войны Ясиноватая, Авдеевка и Донецк понемногу сливались в единый мегаполис, в уставе Ясиноватой была, например, записана стратегическая цель стать спальным районом областного центра. Сейчас Ясиноватая и Донецк в руках контролируемой пророссийскими силами непризнанной "ДНР", Авдеевка подконтрольна украинскому правительству. Между Ясиноватой и Авдеевкой на ничейной полосе находится Донецкая фильтровальная станция, которая очищает питьевую воду для двух городов по обе стороны линии соприкосновения, в том числе для всей северной части Донецка (около 500 тысяч потребителей). Артиллерия, получается, била через станцию.

В Авдеевке, попавшей под обстрел, находится коксохимический завод – самый крупный в Европе. От его кокса кровно зависят металлургические комбинаты Запорожья и Мариуполя. Рядом с ним расположены огромные рукотворные озера химических отходов, возникшие за много лет работы предприятия – примерно 600 тысяч тонн. Попадание тяжелого снаряда в искусственные дамбы и прорыв жидкой химии под землю неизбежно проявится загрязнением Северского Донца с выходом грязи в течение двух недель на водозаборы того же Новошахтинска в Ростовской области. Остановка Авдеевского коксохима снова затруднит работу украинской металлургии.

Работа артиллерии и вообще бои в таком чувствительном месте, как авдеевская промышленная зона, – это и большая угроза, и мощный сигнал. Применение 122 мм артиллерии и тяжелых минометов было кратковременным и точным. В Авдеевке были ранены восемь украинских военных – удару явно предшествовала разведка позиций, его никак нельзя списать на самодеятельную активность бойцов в окопах. При этом потерь и ранений среди гражданских ни в Авдеевке, ни в Ясиноватой нет. Сколько жертв было по ту сторону – неизвестно, но ответ на обстрел последовал очень быстро.

После киевского саммита "Крымской платформы", визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, очередных украинских санкций с ограничением в Украине доступа к СМИ "страны-агрессора" (в нынешнем списке наиболее громко прозвучали "МК" и "Ведомости") Москва послала Киеву целую серию сигналов: обострение в Донбассе, массовые аресты крымских татар в Крыму, группе мониторинга ОБСЕ на двух автомобильных пограничных переходах "Донецк" и "Гуково" не продлили мандат…

Но эти сигналы никак не касаются жизни жителей самопровозглашенных республик Донбасса. Бои идут где-то "в поле", люди давно покинули дома в окраинных поселках Донецка, Горловки и Ясиноватой, каменные сооружения приспособлены под позиции, а артиллерию в центре городов толком не слышно. Применение тяжелой артиллерии и минометов лишний раз подчеркивает, что снабжение двух мотострелковых корпусов "ЛДНР" как части армии Российской Федерации никак не зависело от групп наблюдателей ОБСЕ на российско-украинской границе. Необходимость ОБСЕ для местных сомнительна: "белые патрули" ни на что не влияют, ни во что не вмешиваются, а живут по донецким меркам роскошно – в лучшем отеле города Park Inn by Radisson Hotels на бульваре Пушкина. Чаще всего их встречали на блокпостах при пересечении линии, разделяющей контролируемую и неконтролируемую Киевом территорию Украины.

С 1 июля в "ДНР" очередной раз повысили заработные платы бюджетников и пенсии. Но реально эффект от этого невелик. Одновременно на 17 процентов поднялись цены на коммуналку, растут цены на продукты питания. Разве что положение пенсионеров улучшилось – они на данный момент основная группа населения в "республике".

Отток активных, квалифицированных и просто работающих в Россию стал катастрофическим, на днях администратор Макеевки от "ДНР" Сергей Голощапов даже отдельно обратился к женщинам города с просьбой не отпускать мужей на заработки: в "ДНР", мол, не хватает специалистов.

Экономическая политика на непризнанных территориях Донбасса сейчас напоминает военную операцию в горных районах – при любых усилиях авиации горы остаются горами, только камни чуть по-другому лежат. При всех заменах кураторов заводы продолжают стоять, бизнес на отрезанных от Украины предприятиях не получается – просто руда далеко, купленная – дорогая, а продукция уходит дешевле. Если вообще такое случается…

Енакиевский металлургический завод и Алчевский металлургический комбинат уже больше года не отгружают продукцию

В 2021 году продукция металлургии на мировых рынках подорожала на 80 процентов, у металлургов с оживлением мировой экономики начались невиданные с начала нулевых тучные месяцы. В этих условиях два главных металлургических гиганта самопровозглашенных республик – Енакиевский металлургический завод и Алчевский металлургический комбинат – уже больше года не отгружают продукцию. Правление в зарегистрированном в Южной Осетии ЗАО "Внешторгсервис" (ВТС) в виде ставленников Сергея Курченко к лету 2020 года привело к полному исчезновению оборотных средств на предприятиях горно-металлургического комплекса. Полный коллапс наступил еще зимой, в июне на заводы публично назначили нового "куратора" – бывшего заместителя губернатора Воронежской области России, предпринимателя Евгения Юрченко. Стартовал новый "инвестор" промышленности "ДНР" свежо и необычно для здешних мест – лично приехал в Донецк, провел пару пресс-конференций, устроил пресс-тур на замерший Енакиевский металлургический завод и… замолчал.

На сентябрь 2021 года на предприятиях ВТС так и не удалось получить товарных партий чугуна, выплавки стали соответственно тоже нет. Слишком большая промышленная махина, слишком она обескровлена – речь идет как о деньгах, так и о массово увольняющихся и выезжающих в Россию квалифицированных специалистах.

"Деньги сейчас платят и какие-то долги отдают, но какие разве поймешь? – говорит сотрудник одного из подразделений ВТС на условиях анонимности. – Нам платили годами с опозданием месяца в три то 10 процентов от зарплаты, то 15 процентов, то 25 от какого-то прошлого месяца. Чтобы понять уровень долгов, надо столько "табулек" перелопатить! Но сейчас какие-то деньги идут, и скажи спасибо!"

На заводах объявлено, что долги будут получать те, кто остался на рабочем месте. Уволившимся за эти безденежные годы обещают часть задолженности погасить к декабрю, но если кто-то срочно вернется – попадет в число счастливчиков, которым платят сейчас. Людей заманивают на заводы и шахты любыми способами.

На отданных прошлой зимой в местное частное "кураторство" Донецком металлургическом (ДМЗ) и Юзовском электрометаллургическом (ЮМЗ) заводах примерно такая же ситуация, как в ВТС. Даже хуже. К первому мая на ДМЗ торжественно запустили одну домну, на запуск даже привезли из Москвы журналистов. Прогремели как смогли. Но следом домну вынуждено загасили: не хватает сырья, оборотных средств, людей. Огромный завод стоит, в августе на нем произошел очередной пожар.

Получают финансирование все проекты, связанные с агитацией и пропагандой

Из изменений – административно, на бумаге, практически воссоздан советский Донецкий металлургический завод имени Ленина. Хозяин нескольких торговых марок молочных продуктов и знаковой в "ДНР" сети супермаркетов "Молоко" Игорь Андреев объявил об объединении ДМЗ и ЮМЗ. Скоро, с началом отопительного сезона, завод задымит и заработает – зимой от пара котельных этого предприятия зависит отопление целого Ленинского района города Донецка, обогрев жилого фонда позволяет возобновлять работу символа Донецка. Сколько человек сейчас работает на заводе, основанном британским предпринимателем Джоном Юзом, толком никто не знает, но в обмен на содержание рабочей силы весь бизнес Игоря Андреева освобожден от налогов.

Заводы, контролируемые компанией ВТС, освобождены от налогов "ЛДНР" еще раньше, при захвате предприятий в марте 2017 года. Все эти годы они в том числе не осуществляли никаких выплат в пенсионный фонд.

Все, что касается внутренней ситуации и правил выживания в "ДНР" и "ЛНР", – это следствие целой череды вынужденных временных решений по ручному управлению буквально всеми процессами. К восьмому году войны итог подобного управления понятен.

Бюджета у республик нет, он засекречен и принимался сначала на месяц, потом на квартал. Сейчас существует прообраз долгосрочного планирования на год, когда с сентября каждое министерство защищает перед своим персональным куратором из Москвы несколько важных, по их мнению, бюджетных проектов на будущий год, которые избирательно в ручном режиме либо получают одобрение и финансирование, либо нет.

Так, в Донецке появляется красивый реконструированный Южный автовокзал, в проекте – реконструкция Цирка и сеть современных светофоров с программированием "зеленой волны". При этом не ремонтируются дороги, кроме "стратегических" улиц Артема и Университетской, зарастают не только окраины, но и фешенебельные в прошлом парки вокруг "Донбасс Арены" и отеля "Виктория", а площадь перед Донецким железнодорожным вокзалом заброшена.

В Донецке и Макеевке прошлый год работала целевая программа ремонта лифтов, и окончательно, без должного финансирования, ушла в разруху вся остальная система коммунального хозяйства.

В ручном режиме получают финансирование все проекты, связанные с агитацией и пропагандой, работой с детьми и молодежью. Дворцы культуры открыты по расписанию, а режим экономии включается для "не важных" направлений. "Армия", как оказалось, тоже в их числе.

Вооруженные формирования "ЛДНР", два мотострелковых корпуса, в Донецке и Луганске уже полушутя называют "службой охраны линии соприкосновения" – мотивированной пехоты для обороны 400 километров фронта просто нет, равно как и нет никаких усилий по привлечению людей.

Выплаты вооруженным формированиям "ЛДНР" появились в 2014 году: бойцам на руки время от времени выдавали 300 долларов, с 2015 года эту зарплату перевели по курсу в рубли и стали выплачивать ежемесячно, согласно ведомости, 15 тысяч рублей рядовому. Плюс примерно 1600 рублей – доплата за "участие в боевых действиях". Эти выплаты остались неизменными и поныне. На фоне пенсионеров, бюджетников и государственных служащих, которым каждые полгода повышают зарплату последние пару лет, о местных коллаборантах в военной форме просто забыли. Они сидят в казармах, платят поборы командирам на "улучшение быта" и время от времени выезжают по 5–6 человек на пару недель на "дежурство" в редко разбросанные опорные пункты на линии соприкосновения.

О повышении зарплаты военнослужащим неофициально объявили в январе 2021 года, пообещали в марте (с выплатой "задолженности" с января задним числом). Эти обещания не выполнены до сих пор. Луганск оклеен объявлениями по привлечению желающих к службе по контракту в "Народной милиции "ЛНР" со стартовой зарплатой 20 тысяч рублей, но люди в частях продолжают получать выплаты исходя из базовых 15 тысяч. Военные в "республиках" с точки зрения кураторов проекта бесполезнее пенсионеров. Войной занимается артиллерия и приезжие снайперские группы.

Денег нет, цены растут, но зато один за другим идут праздники. День шахтера и День города в Донецке сменяется Днем города в Луганске (он 11 сентября). В "ДНР" по такому поводу до 15 сентября отменили комендантский час, а в Луганске во время праздничных выходных не будут действовать карантинные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса.

Эта ситуация высветила изменение раскладов в российской бюджетной патриотической тусовке. В "ЛДНР" на 11 сентября не пустили с пробегом мотоклуб "Ночные волки" – официально из-за карантинных ограничений. Остальным празднованиям и массовым концертам в Луганске и Донецке эти ограничения никак не вредят.

Праздники продлятся вплоть до 13 сентября. Эта дата – последний день для регистрации желающих дистанционно поучаствовать на выборах в Госдуму. Граждане России из "ЛДНР" голосуют с 17 по 19 сентября вместе с Ростовской областью.