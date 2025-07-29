У двух российских аптечных сетей произошёл сбой в работе

Две крупные российские сети аптек - "Столичка" и "Неофарм" (обе принадлежат компании "Нео-фарм") во вторник испытывают технические проблемы. Некоторые аптечные пункты, в частности в Москве, не работают, обе сети испытывают проблемы с бронированием лекарств, доступом к программам лояльности и другими функциями. Об этом сети аптек сообщили на своих сайтах. По данным телеграм-канала Mash, который пользуется источниками из силовых ведомств, системы аптечных сетей предположительно были взломаны.

Mash пишет, что на устранение последствий взлома, по оценкам, уйдут день или два, "но точных прогнозов пока никто не даёт".

Как пишет РБК, в Москве предположительно работают только 20-30 аптек сети "Неофарм", остальные закрыты из-за, как сообщили сотрудники одной из аптек, хакерской атаки, которая, по их словам, произошла ещё вчера.

В Москве и области у сети "Столички" около 1 тысячи аптек, пишет РБК.

Ответственность за возможную хакерскую атаку пока никто на себя не взял. Правоохранительные органы пока не подтвержали и не отрицали факт хакерской атаки.