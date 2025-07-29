Компания "Аэрофлот" во вторник отменила ещё более 50 рейсов

Крупнейший российский авиаперевозчик "Аэрофлот" во вторник отменил более 50 рейсов. Речь идёт о 22-х рейсах из московского аэропорта "Шереметьево" и ещё 31-м в направлении российской столицы. Как отмечает "Интерфакс", это следует из данных онлайн-табло аэропорта, которые проанализировало агентство.

Отмены затронули как собственные рейсы "Аэрофлота", так и те, что выполняются совместно с дочерней авиакомпанией "Россия".

В пресс-службе "Аэрофлота" отметили, что до 10 часов утра вторника по местному времени проводились точечные отмены рейсов, впоследствии программа собственных рейсов компании вошла в обычный график.

Днём ранее в расписании полётов "Аэрофлота" произошел масштабный сбой из-за атаки хакеров на IT-инфраструктуру компании. Это привело к массовым задержкам и отменам рейсов. По данным на вечер 28 июля, суммарно авиакомпания отменила 54 парных рейса (туда-обратно) из 206.

О причастности ко взлому заявили проукраинские хакерские группировки Silent Crow и "Киберпартизаны BY". Они утверждают, что находились внутри корпоративной сети "Аэрофлота" на протяжении года, и за это время смогли, среди прочего, уничтожить 7 тысяч физических и виртуальных серверов и получить доступ к компьютерам сотрудников компании, включая руководство. Позднее ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора заявили, что пока не могут подтвердить информацию о возможной утечке персональных данных клиентов или сотрудников "Аэрофлота".

По оценкам источников издания РБК в авиаотрасли, из-за сбоя "Аэрофлот" только за сутки мог потерять не менее 250 миллионов рублей.

Генпрокуратура России возбудила уголовное дела по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации.