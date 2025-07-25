У экс-мэра Владивостока Николаева изъят 821 объект недвижимости

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к бывшему мэру Владивостока Владимиру Николаеву, его родственникам, в том числе к его сестре, депутату Госдумы от "Единой России" Виктории Николаевой и матери Раисе Николаевой, а также к ряду юридических лиц, занимающихся строительством или управлением недвижимостью, о взыскании в доход государства имущества, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции.

С ответчиков также солидарно взысканы 590,2 миллиона рублей.

Об этом сообщает РБК.

У Николаева и его семьи изъят 821 объект недвижимости, в том числе — комплекс санатория "Амурский залив" (три земельных участка и восемь зданий), апарт-отель "Магнум" (322 квартиры, 269 машино-мест и 23 офисных помещения — 1 882 кв.м), 12 земельных участков, 12 зданий и 32 нежилых помещения. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об аресте этого имущества.

Владимир Николаев был мэром Владивостока в 2004-2007 годах. Его полномочия были прекращены досрочно, поскольку в декабре 2007 года он был приговорен к 4,5 годам лишения свободы условно по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями и превышении должностных полномочий.



