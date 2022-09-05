У граждан России на руках около 1 млн шенгенских виз

Граждане России в настоящее время имеют около 1 миллиона действующих шенгенских виз. Об этом заявила изданию Politico представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер. По её словам, "по состоянию на 1 сентября количество действующих виз у российских граждан составляет 963 189". По всей видимости, в это число не включены виды на жительство и ПМЖ в странах ЕС, выданные российским гражданам.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс ранее заявлял, что число действующих выданных гражданам России шенгенских виз может достигать 12 миллионов.

Население России составляет около 145 млн человек, то есть шенгенскими визами обладают менее 1 процента жителей страны.

Вопрос о действующих шенгенских визах обсуждался на недавнем совещании глав МИД стран ЕС в Праге. На нём министры договорились о необходимости сократить число выдаваемых россиянам виз – на фоне войны в Украине. Ожидается, что в ближайшее время Еврокомиссия официально объявит о приостановке соглашения с Россией об упрощении визового режима, что автоматически приведёт к повышению стоимости визы и увеличению сроков её выдачи. Скорее всего, перестанут выдаваться долгосрочные мультивизы.

При этом ряд стран ЕС, прежде всего соседи России, назвали такие меры недостаточными, указывая на большое число уже действующих шенгенских виз, выданных гражданам России ранее. На совещании в Праге была достигнута договорённость о том, что граничащие с Россией страны будут иметь право устанавливать дополнительные ограничения на въезд россиян, даже обладающих шенгенскими визами. Представители стран Балтии и Польши ранее заявляли, что могут существенно ограничить или вовсе запретить въезд граждан России. Пока формально такое решение не принято.

Глава дипломатического ведомства ЕС Жозеп Боррель в понедельник подтвердил, что наличие шенгенской визы не является гарантией того, что её обладателя пустят в Евросоюз. Одновременно с этим он утверждает, что выступает против полного запрета на выдачу виз россиянам, отмечая, в частности, что двери ЕС должны быть открыты для российских инакомыслящих, студентов, учёных и ряда других категорий граждан. На практически полном запрете настаивает Украина.