У Конгресса истекает время для принятия пакета помощи Украине

В декабре у Вашингтона закончатся средства для финансирования Украины, если Конгресс не примет экстренные меры. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби, сообщает "Голос Америки".

По его словам, до конца года администрация Байдена планирует объявить об ещё одном пакете военной помощи, но после этого финансирование Украины прекратится. "У нас больше не будет полномочий на пополнение запасов. И нам нужно, чтобы Конгресс принял меры без промедления", - сказал Кирби.

Главный аудитор Пентагона Майкл Маккорд ранее заявил, что оборонное ведомство тратит последние один миллиард 700 миллионов долларов на закупку нового оружия, техники и снаряжения для Украины, и 30 декабря его счета окажутся пусты.

На прошлой неделе, во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, администрация Байдена объявила об очередном пакете для Киева на сумму в 200 миллионов долларов. В него вошли, в частности, снаряды и патроны.

США уже выделили более 100 миллиардов долларов на вооружение и поддержку Украины после начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года. Президент Джо Байден запросил у Конгресса ещё 60 миллиардов и призвал утвердить финансирование до начала рождественских каникул . Палата представителей Конгресса на прошлой неделе ушла на рождественские каникулы, не приняв решение по законопроекту. Сенат же собирается проголосовать по этому вопросу на этой неделе.

На встрече с Зеленским Байден заявил, что в случае отказа членов Конгресса США одобрить дополнительный пакет помощи Киеву, это станет "лучшим рождественским подарком" президенту России Владимиру Путину.

Однако республиканцы в Конгрессе все более скептически относятся к дальнейшей поддержке обороны Украины. В последние недели республиканцы в Сенате увязывают одобрение дополнительной финансовой помощи Украине с ужесточением иммиграционных правил на южной границы США.

Даже если соглашение будет одобрено Сенатом, оно, вероятно, не пройдет в Палате представителей, где у республиканцев есть небольшое большинство.

Значительная группа республиканских конгрессменов выступает против дополнительной помощи Украине, и партия недавно отстранила спикера, который сотрудничал с демократами в этом вопросе.