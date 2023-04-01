У наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла проходят обыски

Дома у митрополита Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата, наместника Киево-Печерской лавры Павла (Лебедя) проходит обыск.

По данным источника Украинской службы Радио Свобода в правоохранительных органах, митрополита подозревают по двум статьям Уголовного кодекса – о разжигании межрелигиозной розни, а также оправдании российской агрессии в отношении Украины. После обыска Павла увезут на допрос.

В ролике, который публикует РИА "Новости", митрополит говорит, что сотрудники правоохранительных органов пришли к нему рано утром 1 апреля. По словам священнослужителя, его также обвинили в том, что он якобы проклинал президента. Павел в своём недавнем видеобращении к Владимиру Зеленскому, который ранее постановил выселить монахов УПЦ из лавры, сказал, что "наши слезы не упадут на землю, они упадут вам на голову". Митрополит подчеркнул, что никого не проклинал, а просто цитировал Евангелие.

Украинские власти информацию об обысках пока не комментировали

Власти Украины обязали монастырь УПЦ покинуть территорию и здания Киево-Печерской лавры до 29 марта после того, как государственный заповедник "Киево-Печерская Лавра" отказался от договора аренды с УПЦ. В УПЦ утверждают, что подали в суд и до окончания разбирательств не намерены покидать Лавру.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил в среду, что силой монахов УПЦ из Лавры выселять не будут - по его мнению, они сами "потихоньку" покинут территорию.

29 марта в Крестовоздвиженской церкви на территории Киево-Печерской лавры провели последнее богослужение УПЦ, на которое пришли сотни верующих.

В конце ноября в Киево-Печерской лавре прошли обыски. 15 ноября Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по статье об оправдании российской агрессии из-за песни, которую спели прихожане Киево-Печерской лавры. В тексте песни упоминались слова "матушка – Русь".

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека в своём недавнем докладе отметило, что действия украинских властей в отношении УПЦ могут носить дискриминационный характер. МИД Украины в ответ призвал ООН воздержаться от несбалансированных политических оценок.

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