На издание The New Times составлены протоколы за "фейки" об армии России

Роскомнадзор составил четыре протокола о распространении фейк-ньюс в двух материалах издания The New Times. Оба текста, опубликованные 24 февраля, посвящены войне в Украине, сообщает Центр защиты прав СМИ.

Ведомство увидело фейк-ньюс в публикациях "МВД Украины сообщило о жертвах" и "Харьков — прилетало, Кривой Рог — прилетало, Одесса — прилетало".

"На тот момент уголовная ответственность за распространение фейк-ньюс об использовании Вооруженных сил РФ ещё не действовала: статья 207.3 УК РФ вступила в силу только 5 марта. Поэтому всё, что было опубликовано до 5 марта, не попадало под уголовную ответственность", — комментирует директор и главный юрист Центра защиты прав СМИ Галина Арапова.

Протоколы составлены на главного редактора The New Times Евгению Альбац и её фирму "Новые времена" по статье 13.15 Административного кодекса РФ. Она подразумевает штраф для должностных лиц – до 200 тысяч рублей, для юридических – до 500 тысяч рублей.

Эти же материалы стали причиной для блокировки сайта издания в конце февраля 2022 года. Тогда Роскомнадзор присылал редакции требование об удалении публикаций, что и было сделано. Несмотря на это, 28 февраля сайт был заблокирован.



"Получается, что, по логике Роскомнадзора, недостаточно просто сделать недоступным сайт для аудитории, нужно ещё и разорить редакцию", — считает Арапова.

По мнению медиаюриста, административное расследование было формальным: редакция предоставила Роскомнадзору исчерпывающие доказательства, что информация основана на официальных данных, не доверять которым у журналистов не было оснований.



В ближайшее время административные дела в отношении Евгении Альбац и ООО "Новые времена" рассмотрит суд. Если он расценит публикации как фейк-ньюс, то будет решаться вопрос о размере штрафа.