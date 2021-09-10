У оппозиционера Ильи Яшина появился "двойник"

Российский оппозиционный политик Илья Яшин обнаружил, что у него появился "двойник" - это выдвинутый от "Партии роста" Алексей Яшин.

По мнению Ильи Яшина, "двойник" - нужен "Единой России" для того, чтобы он оттянул на себя часть протестного электората в Перовском округе. Как отмечает "Немецкая волна", самого Илью Яшина к выборам в Госдуму и Мосгордуму не допустили, сославшись на то, что он сотрудничал с Алексеем Навальным.

В Санкт-Петербурге в одном бюллетене с известным политиком Борисом Вишневским (партия "Яблоко") будут еще двое Вишневских.



Ранее на этой неделе горизбирком Санкт-Петербурга отклонил жалобы Вишневского о том, что в бюллетенях еще двух кандидатов с таким же именем должны быть указаны их прежние имена и фамилии. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова, назвала выдвижение на выборы двойников Вишневского "издевательством", "безобразием" и "позорищем", призвав их снять свои кандидатуры с выборов.