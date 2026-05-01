У основателя "Русагро" изымут имущество на несколько млрд рублей

Генеральная прокуратура России подала в Хамовнический суд москвы иск с требованием изъять имущенство стоимостью несколько миллиардов рублей у основателя агрохолдинга "Русагро" Вадима Мошковича. Об этом сообщает "Интерфакс".

По информации агенства, кроме Мошковича по иску проходят его жена Наталья Быковская и экс-гендиректор "Русагро" Максим Басовбывший и топ-менеджер холдинга Сергей Трибунский. Кроме того, ответчиками значятся компании "Финансовый ресурс" и "Профит".

В доход государства требуют обратить движимое и недвижимое имущество, активы компаний, земельные участки и денежные средства. Других подробностей "Интерфакс" не сообщает.

Журнал Forbes оценивает активы Мошковича с 2,9 млрд долларов. "Русагро" - один из ведущих агрохолдингов России. Выручка группы в 2024 году составила более 340 миллиардов рублей.

С марта 2024 года Мошкович и Басов находятся в СИЗО по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, преднамеренном банкротстве, отмывании денежных средств и даче взятки. По версии следствия, Мошкович и Басов убедили основателя компании "Солнечные продукты" Владислава Бурова продать 85% акций в обмен на выкул долга и инвестиции, но этого не произошло.