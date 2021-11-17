У проректора и финансового директора РАНХиГС прошли обыски

Следователи провели обыски у проректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России (РАНХиГС) Владимира Федотова и финансового директора университета Александра Ефремова. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. По его словам, они проходят свидетелями по делу бывшего заместителя министра просвещения России Марины Раковой и ректора Шанинки Сергея Зуева, которых обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия Фонд новых форм развития образования, за деятельность которого отвечала Ракова, заказал на бюджетные деньги работы у субподрядчика – Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки), которые, как утверждается, не были выполнены. В начале октября Ракова была арестована на 2 месяца. Ректора Шанинки Сергея Зуева сначала отправили под домашний арест, однако 9 ноября Мосгорсуд по ходатайству прокуратуры поместил Зуева в СИЗО, несмотря на недавно перенесённую операцию на сердце – третью за год. Ни Зуев, ни Ракова вину не признают.

Издание The Bell со ссылкой на источники писало, что уголовному делу против бывшего вице-президента Сбербанка и замминистра просвещения Марины Раковой предшествовал её конфликт вокруг многомиллиардных госконтрактов с издательством "Просвещение", председателем совета директоров и одним из совладельцев которого в 2015 году стал близкий знакомый Владимира Путина, миллиардер Аркадий Ротенберг. Впоследствии он покинул этот пост, но продолжает контролировать долю в издательстве, утверждает издание.

Как сказано на сайте РАНХиГС, Владимир Федотов на посту проректора отвечает за стратегическое и перспективное планирование деятельности вуза, координирует его информационную политику, курирует организацию российских и международных форумов и внеучебную работу, руководит организацией социальной и воспитательной работы, а также деятельностью дисциплинарной комиссии РАНХиГС.