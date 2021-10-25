The Bell рассказал о конфликтах Раковой с "влиятельными людьми"

Уголовному делу против бывшего вице-президента Сбербанка и замминистра просвещения Марины Раковой предшествовал её конфликт вокруг многомиллиардных госконтрактов с издательством "Просвещение". Об этом пищет в своём расследовании издание The Bell. Оно отмечает, что обвинения против Раковой в хищении привели к "самому громкому уголовному делу этой осени", по которому проходит и ректор так называемой Шанинки Сергей Зуев.

"В числе покровителей Раковой был первый вице-премьер Андрей Белоусов, но ее противниками могли оказаться не менее влиятельные люди" - пишет издание.

The Bell пересказывает биографию Раковой, отмечая, что в ней "много белых пятен". В молодом возрасте она сделала стремительную карьеру, став в 2018 году замминистра просвещения, ответственным, в том числе, за деятельность Фонда новых форм развития образования. После ухода из министерства в 2020 году Ракова в сбербанке курировала проект "Цифровые образовательные платформы".

Как утверждает The Bell со ссылкой на источники, "ещё до ухода из министерства Ракова нажила себе влиятельных врагов", причём главный конфликт был с издательством "Просвещение", поставляющим учебники и технику в российские школы. "Ракова часто выступала против поставщиков, которых лоббировало «Просвещение»" - утверждает источник. "Марина с ее негибким характером начала довольно жестко пытаться отодвигать “Просвещение”. При этом я не видел никаких корыстных целей в ее действиях: она, судя по всему, правда хотела для рынка конкуренции" - говорит собеседник The Bell. После перехода в Сбербанк Ракова парадоксальным образом вошла в совет директоров "Просвещения", поскольку консорциум «Сбера», ВЭБ.РФ и РФПИ договорился о покупке 25% акций издательства. Конфликты при этом, как утверждается, продолжились.

В 2015 году председателем совета директоров "Просвещения" стал близкий знакомый Владимира Путина, миллиардер Аркадий Ротенберг. Он стал также совладельцем "Просвещения". Впоследствии он покинул совет директоров, однако, как утверждается, его доверенные лица продолжают контролировать долю в издательстве. Основным владельцем "Просвещения" называют сенатора Олега Ткача. Большую часть доходов издательства обеспечивают госконтракты — в частности, закупка школами учебников издательства, входящих в единый федеральный перечень учебников.

Уголовное дело против Раковой формально никак не связано с "Просвещением". Её обвиняют в мошенничестве, утверждая, что Фонд новых форм развития образования заказал на бюджетные деньги работы у субподрядчика — Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки), которые, как утверждается, не были выполнены. Ракова была арестована на 2 месяца, как и несколько членов её команды. Ректора Шанинки Сергея Зуева отправили под домашний арест. На прошлой неделе сообщалось, что он был экстренно госпитализирован и перенёс операцию на сердце.