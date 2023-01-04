У Путина в голове. Дмитрий Шевский – о причинах войны

После 24 февраля 2022 года один из вопросов, который интересует многих, – это вопрос о том, почему Россия открыто ввела войска на территорию Украины. Есть множество вариантов, как искать ответ, я сосредоточусь лишь на одном из таких вариантов. Нет сомнений, что решение начать боевые действия против Украины принимал лично Владимир Путин, поэтому попробую понять, что он сам думает об этом.

Для анализа воспользуюсь речами президента России, с которыми он выступил накануне и после вторжения. Конечно, сказанное и написанное Путиным до этих событий тоже играет значимую роль, но он должен был вновь повторить ключевые тезисы и объяснять, почему принял решение о начале наступления. Выступления Путина с 21 февраля по декабрь 2022-го, по моему мнению, являются достаточным источником для реконструкции мыслей Путина.

Путин 21 февраля говорит о том, что "в марте 2021 года Украина приняла новую военную стратегию. Этот документ практически целиком посвящён противостоянию с Россией". Соответственно, он делает вывод: Украина, за которой стоит "Запад", угрожает России. В конце той же речи, после признания независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР", Путин заявляет: "А от тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве, мы требуем незамедлительно прекратить боевые действия. В противном случае вся ответственность за возможное продолжение кровопролития будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима" . При вдумчивом чтении приведённой цитаты возникает вопрос: а на чьей тогда совести было предыдущее кровопролитие? Но Путин этого не уточняет.

Путин начал войну, причин которой он сам не может объяснить

Как связано положение дел в Донбассе и желание военного соперничества Украины с Россией, Путин также не уточняет, а принимает это как само собой разумеющееся. Так, объявляя о проведении "СВО" (стараясь смотреть на конфликт глазами Путина, я использую его терминологию), он говорит: "Считаю необходимым вернуться к трагическим событиям, происходящим на Донбассе, и ключевым вопросам обеспечения безопасности самой России" (там же). Оставлю пока без ответа вопрос связки "защиты" Донбасса и безопасности России, но попробую понять, действительно ли Донбасс играет главенствующую роль в размышлениях Путина об Украине?

Логично ожидать, что самое подробное разъяснение своей позиции о Донбассе Путин дал в 55-минутной речи 21 февраля, посвящённой обоснованию признания независимости двух сепаратистских территорий. Но так ли это? За всю его речь слово "Донбасс" упомянуто всего 8 раз ("Украина", например, упомянута 75 раз, "НАТО" – 35). Донбасс упоминается в самом начале как главная тема выступления, затем в контексте ленинской политики, в третий раз – мимоходом в контексте стратегии Украины. Путин возвращается к Донбассу и говорит о необходимости его признания лишь на 51-й минуте, вся остальная речь посвящена истории Украины и "обличению Запада". Уже 24 февраля Путин повторяет: "Необходимо было немедленно прекратить этот кошмар – геноцид в отношении проживающих там миллионов людей, которые надеются только на Россию, надеются только на нас с вами". А потому он прямо заявляет про военную кампанию: "Её цель – защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима" . Чтобы достигнуть этой цели, говорит Путин, "мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей".

Что же такое "денацификация" и "демилитаризация"? 5 марта, отвечая на самому себе заданный вопрос, Путин рассказал про неких неонацистов в Киеве, которые якобы ведут себя "как боевики" и разрушают тем самым государственность Украины. Чуть более конкретен президент России с определением "демилитаризация": "Одно из ключевых требований – это демилитаризация, то есть мы помогаем гражданам, жителям Донбасса, добиваясь нейтрального статуса Украины, добиваясь демилитаризации страны, потому что мы должны чётко и ясно понимать, какие вооружения, где находятся, под каким контролем". То ли по причине того, что Путин не смог внятно объяснить, что скрывается за двумя этими понятиями, то ли по какой-то другой причине, но больше он эти слова не употреблял.

Зафиксирую: цель "СВО" – "защита" людей в Донбассе через демилитаризацию и денацификацию и "при этом в наши планы не входит оккупация украинских территорий" (24.02). Проведение боевых действий на территории другой страны необходимо, согласно Путину, чтобы "никому не позволять вмешиваться в наши дела, в наши отношения, а выстраивать их самостоятельно" (там же). Также напомню слова Путина: "В отличие от Запада мы в чужой двор не лезем" (27.10). Таким образом, даже в рамках одной речи видно, что Россия начала боевые действия с двумя целями: для защиты Донбасса, а также для того, чтобы "никто не вмешивался во взаимоотношения Украины и России". Позже появились и дополнительные цели: "Сейчас мы возвращаем своё" и "На нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять" (09.06).

После того, как территории Украины были "присоединены" к России, Путин заявил: "Мы будем защищать нашу землю всеми имеющимися у нас силами и средствами и сделаем всё, чтобы обеспечить безопасную жизнь наших людей. В этом великая освободительная миссия нашего народа" (30.09). Вдумаемся: присоединение территорий – это освободительная миссия. В этой же президентской речи в Георгиевском зале много слов было сказано о "неоколониализме Запада", о том, что сейчас идут битвы "за большую историческую Россию". Как именно "восстановление исторической России" путем присоединения новых территорий поможет в борьбе с "неоколониализмом", Путин не уточняет, ни слова он не говорит об империализме.

Как известно, Россия "присоединила" не только территории "ДНР" и "ЛНР", но и районы Запорожской и Херсонской областей, хотя цель операции заключалась, напомню, в "защите Донбасса". Вот как Путин объясняет необходимость территориального расширения России: "В Херсоне и Запорожье … пытались преступно взрастить ненависть к России, ко всему русскому" (30.09). Поэтому: "Когда наши войска подошли и с юга, и с севера, и стало очевидным, что люди, проживающие на этих исторических новороссийских территориях, видят своё будущее вместе с Россией. Как мы могли на это не откликнуться?" (27.10).

Как именно стало очевидно, что население Запорожской и Херсонской областей хотят быть с Россией, Путин не уточняет. Зато у него есть ответ на другой вопрос: если цель состояла в защите Донбасса, зачем нужно было вторгаться на другие территории? "Если бы наши войска действовали только на территории народных республик, помогли им освободить свою землю, это не стало бы окончательным решением, не привело бы к миру и не ликвидировало бы в корне угрозы – для нашей страны, уже для России", – заявил он 16 марта. Напомню цитату из выступления 24 февраля: "При этом в наши планы не входит оккупация украинских территорий". Даже оставаясь в рамках путинской логики, непонятно, что делали российские войска на территории Запорожской и Херсонской областей до "референдумов", если целью была "защита Донбасса", а оккупация других областей Москве не нужна?

Уже в конце декабря Путин заявляет о новой причине вторжения: это "единство Русского мира", так как "объединения и усиления никто не хочет – кроме нас, а мы будем это делать и сделаем" (22.12). То есть теперь к старым целям добавилась новая – воссоединение "Русского мира".

Итог таков: Путин начал войну, причин которой сам не может объяснить. То его беспокоит судьба всей Украины, то защита населения Донбасса, то "возвращение исторических земель", то, неожиданно, "Русский мир". Как одно с другим связано – президент не уточняет. Путинская логика становится чуть яснее, если посмотреть, какой он видит современную Украину и отношения России со странами Запада, но это тема для другого очерка.

Дмитрий Шевский – российский историк и политолог

Высказанные в рубрике "Блоги" мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции