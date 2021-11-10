У ректора Шанинки отобрали в СИЗО тонометр, нужный ему после операции

У ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук 67-летнего Сергея Зуева, которого доставили из суда в московский следственный изолятор №7, отобрали сумку с личными вещами, среди которых был тонометр, необходимый Зуеву по медицинским показаниям.

Как сообщил секретарь московской Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников, после недавно перенесённой операции на сердце арестованному ректору нужно регулярно следить за давлением, однако теперь он не имеет возможности его измерять. Также у него отобрали сменное бельё, гигиенические принадлежности и тёплые вещи.

Накануне Мосгорсуд по ходатайству прокуратуры изменил меру пресечения Сергею Зуеву с домашнего ареста на содержание под стражей. Адвокаты предоставили суду заключение судебно-медицинской экспертизы о наличии у ректора заболеваний, которые препятствуют нахождению в СИЗО, однако оно не было принято во внимание.

Кроме того, сотни представителей российской науки и образования просили генерального прокурора Игоря Краснова отозвать требование о переводе Зуева из-под домашнего ареста в изолятор.

Сергей Зуев был задержан 11 октября в больнице, где находился после гипертонического криза, по делу бывшей замминистра просвещения и экс-вице-президента Сбербанка Марины Раковой. Ему было предъявлено обвинение в хищении 21 миллиона рублей. По версии следствия, вуз, в котором Зуев был ректором, получил от государственного Фонда новых форм развития образования деньги за выполнение работ, которые не исполнил. Вину Зуев не признаёт.

Тверской суд Москвы отправил ректора под домашний арест. После этого он перенёс операцию на сердце, уже третью за год, и снова попал в больницу с гипертоническим кризом.