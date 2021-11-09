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Суд отправил ректора Шанинки Зуева в СИЗО вместо домашнего ареста

Сергей Зуев

Мосгорсуд по ходатайству прокуратуры изменил меру пресечения ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергею Зуеву и отправил его в СИЗО вместо домашнего ареста.

Зуев был задержан 11 октября по делу бывшей замминистра просвещения и бывшей вице-президента Сбербанка Марины Раковой. Его обвиняют в хищении. Тверской суд отправил его под домашний арест, после чего он перенёс операцию на сердце.

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