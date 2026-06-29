У российских авиакомпаний этим летом простаивает почти 20% парка

У 11 российских авиакомпаний, обеспечивающих более 90% всего пассажиропотока, этим летом простаивает 130 из 673 самолетов – это 19,3% парка, подсчитал "Коммерсант".

По словам собеседников газеты в авиакомпаниях и экспертном сообществе, нормальным показателем для высокого сезона считается до 10%. Как отмечает "Коммерсант", в этот стандарт вписывается только группа "Аэрофлот", в которую входят три авиакомпании: "Аэрофлот", "Россия" и "Победа". В парк ациационной группы входят 349 самолетов, из них не летают 37 – это 10,6%.

У остальных восьми авиакомпаний совокупно простаивает треть парка – 93 из 322 воздушных судов. Наибольшее количество самолетов стоит у авиакомпании S7: 33 из 104, то есть треть парка. В "Уральских авиалиниях" не летают 10 из 51 самолета, у Utair простаивают девять из 59 воздушных судов, у Nordwind – 12 из 27, у Smartavia – 3 из 13, у Red Wings – 5 из 26, у чартерной Azur Air – 6 из 23, у "Азимута" – 4 из 19.

По данным "Коммерсанта", основная причина повышенного простоя в этом году – затянувшееся техническое обслуживание лайнеров.