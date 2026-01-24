Летающие "консервы". Россия возвращает в небо старые самолеты

Россия возвращает в эксплуатацию законсервированные самолеты на фоне санкций, которые ограничили способность страны поддерживать свой пассажирский парк. Среди выводимых из консервации есть и самолет украинской разработки, эксплуатация которого была прекращена з-за проблем с безопасностью.

Газета "Известия" сообщила 19 января, что в 2026 году российские авиакомпании "возобновят эксплуатацию" 12 самолетов. Десять самолетов уже отправлены авиакомпаниям для устранения дефицита парка, "усугубляемого санкциями", пишут "Известия".

Санкции, введенные после полномасштабного вторжения России в Украину, лишили страну возможности покупать самолеты и запчасти западного производства. Около 75 процентов коммерческого авиапарка России было построено в США, ЕС или Канаде.

Среди самолетов, которые будут вновь введены в эксплуатацию, есть и Ан-148, самолет украинского производства, который был выведен из эксплуатации в России после катастрофы рейса авиакомпании "Саратовские авиалинии" в Подмосковье в феврале 2018 года. Тогда погиб 71 человек, никто из находившихся на борту не выжил. Весь парк России, насчитывавший более двух десятков этих самолетов, был "приземлен", а в мае того же года Куба запретила своей национальной авиакомпании полеты на самолетах этой модели.

Другими самолетами, возвращающимися в коммерческую эксплуатацию, являются Ил-96 и среднемагистральный Ту-204/214. Оба они совершили свои первые полеты в последние годы существования Советского Союза.

В настоящее время авиалайнеры Туполева эксплуатируются национальными авиаперевозчиками Северной Кореи и Кубы, а также российской авиакомпанией Red Wings, которая испытывает трудности из-за санкций. Один из вариантов дальнемагистрального пассажирского самолета Ил-96 используется в качестве президентского самолета Владимира Путина. Ту-204/214 эксплуатируются национальной авиакомпанией Кубы и одной из российских грузовых авиакомпаний.

Американские самолеты Boeing 747, производство которых было прекращено в 2023 году, также готовятся к возвращению в небо России. Сообщается, что дальнемагистральные Boeing относительно легко вернуть в эксплуатацию благодаря обилию запчастей, которые были изготовлены для более чем 1500 самолетов этой модели, построенных с 1970-х годов.

Несмотря на то, что Иран на протяжении десятилетий был отрезан от авиационной промышленности США, сейчас он эксплуатирует небольшой парк самолетов Boeing 747, одному из которых почти 50 лет. Российский "Аэрофлот" ранее отправлял свои самолеты Airbus европейского производства в Тегеран для технического обслуживания.

Дефицит самолетов для российских авиакомпаний планировалось восполнить за счет производства 127 новых машин с 2023 по 2025 год. По состоянию на январь 2026 года гражданским авиакомпаниям было поставлено всего 13 самолетов.

Сообщается, что Россия создала сложную сеть компаний, чтобы обойти санкции на авиационные запчасти. В феврале 2025 года министерство юстиции США объявило, что три человека, связанные с компанией из Огайо, были арестованы по обвинению в экспорте в Россию авиазапчастей на сумму 2 миллиона долларов.