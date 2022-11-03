У российской группировки "Центр" в Украине новый командующий

Новым командующим войсками Центрального военного округа (ЦВО), участвующими во вторжении на территорию Украины, стал генерал-майор Александр Линьков, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу ЦВО.

До этого Линьков был начальником организационно-мобилизационного управления Центрального округа. На новой должности он будет находиться пока как "временно исполняющий обязанности".

На войне в Украине округу ЦВО соответствует группировка "Центр", отмечает Русская служба "Би-би-си". Ранее СМИ сообщали об увольнении с поста командующего ЦВО и группировкой российских войск "Центр" в Украине генерал-полковника Александра Лапина. Официального подтверждения этой информации до сих пор нет.

Летом Владимир Путин присвоил Лапину звание Героя России. Однако затем, после ряда чувствительных поражений российской армии на территории Украины, на Лапина с резкой критикой обрушились приближённый к Путину бизнесмен и создатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин и глава Чечни Рамзан Кадыров. Оба обвинили Лапина в сдаче ранее оккупированных территорий - в частности, в отступлении российских войск из города Лиман Донецкой области Украины.

В начале мая Русская служба Би-би-си сообщала, что генерал Лапин наградил своего сына, подполковника Дениса Лапина, который командует 1-м гвардейским танковым полком и руководил провалившимся наступлением на Сумы и Чернигов. В день выхода на телеканале "Звезда" сюжета о награждении российская армия отступала с черниговского и киевского направлений.

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