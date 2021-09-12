У российской олимпийской чемпионки "среди бела дня" украли медали

Из дома олимпийской чемпионки, теннисистки Елены Весниной в Подмосковье украли медали и драгоценности. Как она сообщила газете "Коммерсантъ" и агентству ТАСС, кража произошла фактически "среди бела дня".

По словам Весниной, она отсутствовала дома всего несколько часов. Предполагаемый похититель, как утверждается, перелез через забор и взломал дверь. Он забрал золотую и серебряную медали Олимпийских игр, которые, по словам теннисистки, лежали не на видном месте, а также взломал сейф и украл драгоценности. Сигнализация в доме не работала.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "кража", сумма ущерба устанавливается.

Елена Веснина выиграла Олимпиаду в Рио-де-Жанейро (2016 год) в парном разряде, а на недавней Олимпиаде в Токио стала обладательницей серебряной награды в миксте.