В Токио закрылись летние Олимпийские игры. Как считать медали России?

В Токио состоялась церемония закрытия летних Олимпийских игр. Она прошла без зрителей на 68-тысячном Национальном стадионе. Знаменосцем российской команды выступил двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев. На прошедших играх он завоевал золото в весовой категории до 97 кг.

Соревнования проходили с 23 июля по 8 августа. Разыгрывались 339 комплектов наград в 33 видах спорта. Из-за пандемии коронавирусной инфекции игры впервые были перенесены на нечётный год, изначально они должны были состояться прошлым летом. Впервые же в истории большинство соревнований прошло без зрителей, не допущенных на трибуны из-за эпидемиологической обстановки.

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В играх-2020 приняли участие спортсмены, представляющие 206 стран, и олимпийская сборная беженцев. России запрещено было участвовать в турнире, поэтому официально российские атлеты выступали за команду национального Олимпийского комитета. Национальный флаг на турнире для участников был запрещён, вместо гимна Александрова играла музыка Чайковского.

Официально на олимпийском турнире не ведётся соревнование по числу выигранных наград, считается, что это противоречит олимпийскому духу. По неофициальным подсчётам, российская команда заняла пятое место по числу золотых медалей или третье по общему числу наград. При обеих методиках учёта первое место в неофициальном зачёте за США, второе – за Китаем.

Согласно первой методике, игры в Токио стали худшими для российской сборной за всю современную историю страны. При таком подсчёте в 2016 и 2012-м команда занимала четвёртое место, в 2008 и 2004-м – третье, в 2000 и 1996-м – второе. В 1992 в играх участвовала сборная стран СНГ и заняла первое место.

Если подсчитывать не золотые медали, а общий зачёт, Россия показала лучший результат со времён игр в Афинах в 2004 году. Тогда команде удалось завоевать 90 медалей, в Токио – 71, в 2012 году в Лондоне – 70, в 2008 году в Пекине – 59, в Рио-де-Жанейро в 2016 году – 55.