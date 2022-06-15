У США возникли трудности с продажей Украине дронов Gray Eagle

У США возникли трудности с продажей Украине американских ударных беспилотных летательных аппаратов MQ-1C Gray Eagle. Как сообщает Politico со ссылкой на источники, они связаны с обучением украинских военных работе с дронами и их техническим обеспечением.

По мнению собеседников издания, даже если продажа четырех беспилотников состоится в ближайшие недели, украинские военные не смогут ими воспользоваться на протяжении недель или даже месяцев.

Обучение работе с системой Gray Eagle "обычно занимает месяцы" и зависит от того, какие датчики и комплекты оружия идут вместе с беспилотными летательными аппаратами. В частности, по словам источников Politico, для Gray Eagle нужна обширная наземная инфраструктура, которая включает взлётно-посадочные полосы, защищенные каналы связи и оборудование. Кроме того, неясно, где Киев будет базировать беспилотники и тех, кто ими управляет. Теоретически это можно делать из-за пределов Украины при наличии доступа к спутниковой связи, уточняет издание.

Представитель компании General Atomics, которая изготавливает Gray Eagle, сообщил, что отправка беспилотников Украине также осложняется тем, что речь и идёт о сделке по продаже вооружения иностранцам, которая должна быть утверждена Госдепартаментом и согласована с Конгрессом. Как ранее рассказал один из собеседников Reuters, это решение, которое Пентагон обсуждает уже несколько недель, может быть блокировано Конгрессом.

Представитель Пентагона отказался комментировать изданию готовящуюся сделку по продаже Grey Eagle.

О планах администрации президента США Джо Байдена поставить Украине четыре беспилотных летальных аппарата Gray Eagle в начале июня сообщили источники Reuters. Gray Eagle могут находиться в воздухе до 30 часов и собирать огромное количество разведданных. Армейская версия, более известная как Predator, может нести до 8 ракет Hellfire с максимальной дальностью до 10 километров.

На финансирование возможной продажи беспилотников и обучение украинских военных планируется направить часть денег из недавно предоставленных Украине 40 миллиардов долларов. О том, что Киев запросил у Вашингтона дроны Gray Eagle Politico сообщало в конце апреля.