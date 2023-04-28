За 4 дня до взрывов на "СП" в районе газопровода было российское судно

Министерство обороны Дании подтвердило, что располагает десятками фотоснимков российского судна SS-750, сделанными в Балтийском море в сентябре прошлого года, за несколько дней до взрывов на подводных газопроводах "Северный поток". Об этом сообщает датское издание Information.

Российское судно было замечено 22 сентября датским патрульным кораблём к востоку от острова Борнхольм. Минобороны Дании официально подтвердило, что тогда же с борта датского корабля было сделано 26 фото российского судна. Спустя четыре дня произошёл подрыв трёх из четырёх веток газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2", проложенных по дну Балтийского моря неподалёку от того места, где было замечено российское судно.

Ранее уже сообщалось о том, что у Минобороны Дании есть 112 изображений российских судов в этом районе. Оборонное ведомство впервые подтвердило, что речь идёт в том числе о судне SS-750. Оно предназначено для осуществления операций под водой, и на его борту есть мини-субмарина.

Военные эксперты, которых цитируют издание, утверждают, что суда подобного типа могут быть задействованы для подводных диверсий.

Ранее германские и скандинавские СМИ сообщали о том, что всего за несколько дней до взрывов в том районе, где они впоследствии произошли, находились шесть российских судов. Как говорится в публикации, 21-22 сентября в тот же район были направлены датские, шведские и германские военные корабли, неподалёку находились и американские корабли. Как говорится в публикации, столь большое число патрульных кораблей свидетельствует о том, что военные реагировали на некое отклонение от нормальной картины судоходства в этом районе.