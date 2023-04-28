За 4 дня до взрывов на "СП" в районе газопровода было российское судно

Министерство обороны Дании подтвердило, что располагает десятками фотоснимков российского судна SS-750, сделанными в Балтийском море в сентябре прошлого года, за несколько дней до взрывов на подводных газопроводах "Северный поток". Об этом сообщает датское издание Information.
Российское судно было замечено 22 сентября датским патрульным кораблём к востоку от острова Борнхольм. Минобороны Дании официально подтвердило, что тогда же с борта датского корабля было сделано 26 фото российского судна. Спустя четыре дня произошёл подрыв трёх из четырёх веток газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2", проложенных по дну Балтийского моря неподалёку от того места, где было замечено российское судно.
Ранее уже сообщалось о том, что у Минобороны Дании есть 112 изображений российских судов в этом районе. Оборонное ведомство впервые подтвердило, что речь идёт в том числе о судне SS-750. Оно предназначено для осуществления операций под водой, и на его борту есть мини-субмарина.
Военные эксперты, которых цитируют издание, утверждают, что суда подобного типа могут быть задействованы для подводных диверсий.
Ранее германские и скандинавские СМИ сообщали о том, что всего за несколько дней до взрывов в том районе, где они впоследствии произошли, находились шесть российских судов. Как говорится в публикации, 21-22 сентября в тот же район были направлены датские, шведские и германские военные корабли, неподалёку находились и американские корабли. Как говорится в публикации, столь большое число патрульных кораблей свидетельствует о том, что военные реагировали на некое отклонение от нормальной картины судоходства в этом районе.
- Власти Дании, Швеции и Германии продолжают расследования взрывов на газопроводах. В момент взрыва они не работали, однако потенциально представляли собой важный маршрут для перекачки газа из России в Германию. Российские власти утверждают, что за взрывами стоят США и их союзники. Американский журналист-расследователь Сеймур Херш, не приводя доказательств, выступал с утверждениями, что взрывы осуществили Соединённые Штаты, Вашингтон это отрицает. В ряде западных СМИ со ссылкой на источники появлялись сообщения, что взрывы могла организовать некая проукраинская группа, не связанная с властями какой-либо страны. В ряде других публикаций говорилось и о возможной причастности к взрывам России. Официально страны Запада заявляют, что речь безусловно идёт о диверсии, но кто за ней стоит - пока не известно.
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