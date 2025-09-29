У замгубернатора Кубани прошёл обыск. Он заявил, что идёт на войну

У заместителя губернатора Краснодарского края, так называемого атамана Кубанского казачьего войска Александра Власова 29 сентября прошли обыски. Об этом сообщают РИА "Новости", ТАСС и другие российские СМИ. По сообщениям ряда СМИ, в частности "Медиазоны", Власов был задержан. Это произошло спустя несколько часов после того, как он объявил об уходе с поста замгубернатора и о том, что он отправится на войну в Украину.



По информации 93.ru, в отношении Власова может быть возбуждено дело о хищении в особо крупном размере средств целевой субсидии для "обеспечения участников спецоперации". Специальной военной операцией российские власти уже более трех лет требуют называть войну, которую Россия ведет в Украине.

"Его подчиненные готовили подложные документы, чтобы скрыть следы преступления. При этом казаки-добровольцы испытывали острую нехватку обмундирования и снаряжения и вынуждены были покупать его за свой счет. К самим казакам у следствия претензий нет, они защищают интересы страны. Вопросы есть конкретно к чиновнику", – сказал источник издания.

Издание "Блокнот-Краснодар" напоминает, что в марте 2025 года сын Власова также был замешан в скандале: его подозревали в присвоении бюджетных средств. Сын вице-губернатора, как утверждается, фиктивно работал в Кубанском войсковом казачьем обществе (КВКО), где числился в штате почетного караула: обязанности он не исполнял, но регулярно получал за них деньги.

Власов-старший стал замглавы Краснодарского края в сентябре 2020 года. Он отвечал за вопросы казачества, спорта и мобилизационной работы в Краснодарском крае. Атаманом Кубанского казачьего войска он был избран в декабре 2020 года, а 1 мая 2021 года указом Владимира Путина был утверждён в должности, пишет "Настоящее Время".

Пресс-служба Кубанского казачьего войска сообщила в понедельник, ещё до того, как стало известно об обысках, что Власов объявил о принятом им решении отправиться войну с Украиной в составе бригады "Кубань". Казаки, согласно заявлению, поддержали решение атамана. Власов в ходе заседания совета атаманов также объявил, что приостанавливает свои полномочия в казачьем войске.

Действующие в России законы позволяют записываться добровольцами на войну с Украиной на любом этапе уголовного дела, в том числе на самых начальных. Этим правилом уже воспользовались десятки чиновников, которым были предъявлены обвинения в коррупции или по другим уголовным статьям: все они будут амнистированы, а судимость с них будет снята. Неясно, знал ли Власов, объявляя об уходе на войну, об уголовном деле.



