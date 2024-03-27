У журналистки Sota Vision после отбытия ареста начали новый обыск

В Москве у спецприёмника "Сахарово" полиция задержала двух журналисток, пришедших встретить после освобождения из-под административного ареста корреспондентку издания Sota Vision Антонину Фаворскую. Причины их задержания неизвестны, адвокатов к ним не допускают. Обеих – фотографа "Медиазоны" Александру Астахову и её коллегу Анастасию Мусатову – увезли на допрос в Следственный комитет, сообщил изданию Sota адвокат Михаил Бирюков.

Сама Антонина Фаворская не вышла на свободу. "ОВД-Инфо" сообщает, что она также доставлена для допроса в Следственный комитет. У неё дома проходит обыск. Адвокат Бирюков сказал, что обыск связан с уголовным делом, но не уточнил, по какой статье.

Позже "ОВД-Инфо" сообщило, что дело против Фаворской может быть возбуждено из-за якобы её связей с Фондом борьбы с коррупцией, основанным Алексеем Навальным. Фонд признан в России экстремистской организацией, его деятельность и сотрудничество с ним запрещены. Астахова и Мусатова могут проходить по делу в качестве свидетельниц.

Антонина Фаворская была задержана в московском кафе 17 марта после посещения могилы оппозиционного политика Алексея Навального. Суд арестовал её на 10 суток по статье о неповиновении полиции. Sota сообщает, что в протокол о правонарушении полицейские записали, будто бы Фаворская отказалась предъявить документы, хватала сотрудников за одежду и пыталась убежать. В суде журналистка заявила, что с протоколом не согласна. Её коллеги, задержанные вместе с ней, сказали, что насилие применяли, наоборот, сотрудники полиции.