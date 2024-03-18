Журналистку Sota Vision арестовали из-за фото с могилы Навального

Нагатинский суд Москвы арестовал корреспондентку SOTAvision Антонину Фаворскую на 10 суток по обвинению в неповиновении сотрудникам полиции после посещения могилы оппозиционного политика Алексея Навального, где она делала фотографии. Фаворскую задержали 17 марта в московском кафе. Как уточняет Сибирь.Реалии, вместе с ней были задержаны двое её коллег. Полицейские отобрали телефоны у Фаворской и других задержанных, после чего отвезли в отдел полиции "Братеево" для "проверки паспортных данных".

"Они сказали, что появилась информация, что мы совершили преступление, им об этом сообщил анонимный источник", — сказала на суде одна из задержанных, Анастасия Мусатова. Одну из задержанных отпустили сразу, вторую через некоторое время. Фаворскую суд приговорил к 10 суткам административного ареста.

Sota сообщает, что в протокол о правонарушении полицейские записали, будто бы Фаворская отказалась предъявить документы, хватала сотрудников за одежду и пыталась убежать. В суде журналистка заявила, что с протоколом не согласна. Её коллеги, задержанные вместе с ней, сказали, что насилие применяли, наоборот, сотрудники полиции, пытавшиеся повалить задержанных на пол.

Фаворская в суде заявила, что считает, что её преследуют за то, что она несколько лет посещала суды Алексея Навального, писала о нём и разделяет его взгляды.