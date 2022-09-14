"Убили вместе с репутацией". Соцсети оплакивают "Яндекс"

12 сентября тех, кто зашел на главную страницу "Яндекса", чтобы воспользоваться поиском или почтой, ждал сюрприз: адрес yandex.ru теперь переадресован на другую страницу – dzen.ru. Там, помимо поисковой строки, пользователи увидят блоки с прогнозом погоды, новостными заголовками – и со статьями, которые публикуют блогеры на "Дзене". Перемены – следствие того, что "Яндекс" передал сервисы "Дзен" и "Новости" компании VK в обмен на сервис доставки Delivery Club. Хотя о сделке было известно с конца августа, практические ее последствия застали пользователей врасплох.

Екатерина Винокурова

А можно молодым технократам из ВКонтакте имплантировать кусочек мозга, чтобы они вернули Яндекс?

Почта, карты и другие привычные сервисы никуда не исчезли - просто заходить на них теперь не так удобно. Домом "Яндекса" как поисковика стала минималистичная страница на ya.ru.

Новый вид поисковика соответствует духу времени, пишет в фейсбуке дизайн-директор "Яндекса" Геннадий Лохтин:

когда я только пришёл в яндекс. компанию, которая строила поиск и только и заявляла, что ни к чему кроме онлайн-сервисов она не приконснётся. проектом мечты любого дизайнера была морда. так называют яндекс.ру.

и все они мечтали сделать свой дизайн морды. я в их числе, конечно.

Сервисов "Яндекса" всё больше, информации больше. Страница трещит по швам

много людей полегло. это один из самых первых и главных сайтов в интернете. им пользуются десятки миллионов людей. ежегодно всё миллионнее. и каждому новому поколению пользователей морды нужна новая информация на ней. но и предыдущие поколения и их привычки никуда не исчезают. сервисов яндекса всё больше, информации больше. а страница трещит по швам.

это видят дизайнеры и верят, что смогут починить и сделать лучше. убрать всё лишнее, переосмыслить. но на любое изменение собирается огромный митинг в интернете. даже не резкое. реально люди с вилами и факелами требуют вернуть, например, часы на место. ча-сы!

если зайти на яндекс.ру с компьютера, там в левом верхнем углу есть часы. но на экране компьютера и на мак и на виндоус они и так есть — говорю я. 10 лет назад нужно было показать, что сайт и новости обновляются в реальном времени — для этого были часы. сегодня все сайты обновляются в режиме реального времени. но, видимо, это как циферблат на здании городского вокзала. их убрать нельзя.

Главная страница вернулась к своей сути – только поиск

кароч, последние два года мы расчищали страницу. и много получилось. а ровно год назад презентовали, как мне казалось, революцию: https://youtu.be/b3jgvByBOHI?t=120

существенное упрощение.

но, честно, по-настоящему чистенькой она стала сегодня. яндекс продал дзен и новости. и главная страница вернулась к своей сути — только поиск. на ya.ru.

Многим сетевым старожилам тем временем кажется, что компания движется не вперед, а в тупик.

Григорий Бакунов

Простите, у меня только одна реакция — так легким движением руки вместе с репутацией был продолбан еще и главный домен компании. Понимаю, что передергиваю, но сдержаться не могу.

Вместе с репутацией был продолбан еще и главный домен компании

UPD: для тех кто не прочитал, схема такая — домен yandex.ru продолжает принадлежать яндексу, почта, диск, поиск и т.п. — все будет работать как раньше. Но при заходе на корень домена yandex.ru вас будет редиректить на dzen.ru. А если вам надо на яндекс — вам теперь на ya.ru. Интуитивно понятно же, ну!

Максим Мошков

Символично - в день программиста yandex.ru совершил самоубийство с целью личной наживы.

Yandex.ru умер - да здравствует http://ya.ru !

Не чокаясь!

Некогда самую передовую IT-компанию страны сгубили попытки не злить власти, пишут критики. Проблемы, которые начались десятилетие назад с попыток государства цензурировать поисковую выдачу и блок "Яндекс.Новости", кончились превращением новостного сервиса в "токсичный актив", от которого компания давно хотела избавиться.

Илья Вайцман

С утра со всех сторон несутся крики чаечками по поводу нового облика главной страницы яндекса и редиректа на "дзен". Братцы-кролики, а фсё. Старательно исполняющий все болезненные фантазии роскомпозора яндекс перестал быть интересным объектом вложения денег и теперь стремительно распродает элементы своей "экосистемы", пока за них хоть что-то еще предлагают, а не сразу в морду.

Закономерный и практически неизбежный итог "сотрудничества" с путинским режимом. И касается это не только сферы IT.

Алексей Куприянов

Я пользовался поиском Яндекса лишь в редчайших специальных случаях, но то, что, как вижу по отзывам, сейчас с ним сделали – это смерть. И это закономерный результат того маразма, который творится в России уже много лет. ПЦ Яндексу, да и х с ним.

С другой стороны, тем, кто использовал "Яндекс" только как поисковик, стало только удобнее, а объективной подборки новостей на главной странице сервиса нет уже давно, так что в этом смысле для пользователей мало что изменилось, пишут комментаторы.

Виктор Буравлев

Яндекс-поисковик теперь будет отдельно, а сопутствующая помойка, включая агрегатор новостей и "дзен" - отдельно. Я пользуюсь яндекс-поисковиком не так часто (хотя признаю, он лучше всех ищет картинки), но все же рад: по крайней мере, не придется всякий раз в нагрузку читать, что сказали путин, песков или лавров по разным поводам.

По крайней мере, не придется всякий раз в нагрузку читать, что сказал Путин

Но тем, для кого прежний яндекс был главным проводником в мир интернета, а переполненный пропагандой новостной агрегатор - основным авторитетным источником информации (чем-то вроде первого канала ТВ), проще говоря, тому самому российскому большинству, думаю, поначалу придется нелегко.

Но со временем привыкнут.

Евгений Понасенков

Российский интернет достиг почти полного дзена… Страна стремительно идет к просветлению, читаются лозунговые мантры, созерцание новостей становится путем на небо. Держиморды, Репетиловы, Швондеры, Шариковы, Ноздревы, Коробочки сплотились в едином дзене вокруг телевизора, холодильник дышит им в спину. На горизонте забрезжил военный коммунизм, а потом торговля джинсами-варенками.

Компанией VK, которая теперь владеет yandex.ru, руководит Владимир Кириенко, сын главы первого заместителя главы путинской администрации Сергея Кириенко. Под своим прежним названием Mail.ru Group эта компания была одним из крупнейших в России интернет-холдингов. В декабре компания переименовалась и сменила владельца – Сбербанк продал контрольную долю Газпромбанку.

Игорь Тышкевич

Незаметное на первый взгляд событие - обмен активами между группой VK и Яндекс, на самом деле является одним из завершающих этапов формирования мега-холдинга, который берёт под контроль более 80% новостного контента российского сегмента Интернет, 100% социальных сетей, 100% новостных агрегаторов.

Формально, холдинга существовать не будет - есть 4 ключевые "группы", распределившие между собой влияние.

Власть берёт под контроль более 80% новостного контента, 100% социальных сетей, 100% новостных агрегаторов

В реальности всё проще. Есть Газпром со своим "Газпром-медиа", контролирующий ТВ, Радио и стриминговые платформы. Близкие к нему Усманов и Берёзкин отвечают за якобы "независимый" контент для бизнес-аудитории. И есть группа Грефа-Кириенко, которая контролирует ВЕСЬ новостной (и социальные сети) контент для более молодого поколения, тех, кто ищет информацию в сети.

Такое распределение имеет целевую группу далеко за пределами РФ. Ведь так называемые "русскоязычные" граждане ищут информацию из российских интернет-источников, сидят в российских соцсетях. И им информация, результаты поиска, рекомендации соцсетей будут подаваться. Подаваться те, которые в данный момент нужны Кремлю. Именно так, поскольку контролем над "интернет" занялись люди из ближайшего окружения Путина.

Размышления вольного социолога

Зачем VK забрала yandex.ru? Тут тоже всё понятно, не бином Ньютона: потому что вся эта "бизнес-идея", родившаяся в воспаленных мозгах чекистов-кураторов внутренней политики - забрать Дзен и Новости у "чуждой" компании в "свою", проверенную и надежную - полный бред с точки зрения собственно бизнеса. "Новости", как и Дзен, имели свой многомиллионный охват и собственно смысл ТОЛЬКО потому, что они "сидели" на Самом Популярном Поисковике Рунета. Люди заходили на Яндекс, чтобы что-то найти - ну и заодно "тыцали" в новости или на тут или иную колонку Дзена.

"Бизнес-идея" забрать Дзен и Новости у "чуждой" компании в "свою", проверенную и надежную – полный бред с точки зрения бизнеса

Без совмещения с поиском Яндекса - что даже дуболому в погонах должно было бы быть понятно! - посещаемость отжатых у него сервисов должна была разом просесть в десятки, а то и в сотни раз! Видимо, по ходу оформления сделки (а чекисты с терпилами не привыкли долго переговариваться) эта тугая мысль - что они покупают пустышки, которые сразу после ухода из Яндекса превратятся в тыквы - все ж как-то проникла в мозги кураторов; другие б впали в тяжелую задумчивость - но чекист ведь не привык сдавать назад. "Что мешает - что без Яндекса они будут никому не нужны? Ну так в чем проблема - пусть Яндекс тоже останется у нас!"



И вот так появился на свет этот фантасмагорический гибрид: портал yandex.ru - но на нем почему-то Дзен.ру, а портал к самому Яндексу никакого отношения не имеет. "Чекисты шутят". То-то я вижу повсюду в соцсетях непонимающие вопли простых юзеров, у которых голова пошла кругом!

Конечно, они начали портить и калечить Яндекс давно

Гребаный цирк. Всё б ничего, если б дебилы-кураторы, одержимые своей паранойей, не убивали - точнее, не ДОбивали тем самым едва ли не единственное большое достижение России в самой передовой сфере современных технологий - в IT. Конечно, они начали портить и калечить Яндекс давно - еще с самого начала "десятых". Вспомним - в начале 2010-х Яндекс шел почти наравне с Гуглом! Но на него стали давить, его стали все активнее цензурировать, заставили отказаться от поиска по комментариям, от рейтинга соцсетей и блогеров - и вот теперь просто и грубо изнасиловали.

Комментаторы-"государственники" переменой тоже недовольны: они уверены, что Яндекс испортил собственник компании Аркадий Волож по принципу "так не доставайся же ты никому", и что те, кто пользовался им как поиском, в итоге мигрируют на Google.

Герман Клименко

Я предполагал что блок новостей на главной Яндекса будет оформлен как рекламное место вконтакта с пометкой ….. но предположить что Яндекс переедет на короткий домен Ya оставив главную страницу в распоряжении вконтакта никак не мог. Очень "интересное" решение.

Наталья Осипова

А Яндекс доломать придумали глобалисты?

Которые все в "не воюющей с соседями стране" обосновались?

Евгений Минченко

Сегодня обнаружил замечательную новость - поиск в Яндекс.новости убит. Альтернативы в России не появилось. На Дзене, куда выкидывает с бывшего Яндекса, искать ничего невозможно.

Большой подарок корпорации Google. Огромный

Большой подарок корпорации Google. Огромный. От благодарных современников из России. Во время информационной войны.

Синхронно с перегруппировкой наших войск.

Ещё один «жест доброй воли».

Небрехня

Пользователи остались без привычных виджетов с курсами валют, пробками, расписанием электричек и прочим. Однако большинство не заметит подмену — люди просто видят Яндекс, который стал хуже и неудобнее. Тем более, кнопка Яндекса в браузере ведет теперь именно на Дзен.

Чтобы попасть на старый Яндекс, нужно вводить название ya.ru. Но там пользователь найдет страшно полысевший сервис, который предлагает только поисковую строку, курс валют и погоду.

В общем, деребан сервиса подарил два не связанных друг с другом и довольно убогих по отдельности ресурса, которые сбивают пользователей с толку — а кто из них вообще Яндекс, эта мешанина виджетов или тот лысый чибис?

Похоже, между ya.ru и yandex.ru пользователи выберут Google.

Образ будущего

То есть мы ещё не до конца поняли, что прежнего Яндекса, "российской альтернативы" Гугл, больше нет.

Волож решил все вопросы по разрушению агрегатора и… был таков

Добили путём сделки, Волож решил все вопросы по разрушению агрегатора и… был таков.

Особенно для тех, кто не собирается погружаться в таинственный мир VK.

Конец интересной истории. По сути Яндекс рассыпался на несколько утилитарных сервисов.

Крымский канал

Яндекс так долго с помощью государства зачищал отечественную конкурентную среду в России, что оставил страну ни с чем. Скоро отцепленные Яндекс.Новости и Дзен окажутся в изоляции и будут замкнутыми в себе сервисами, потому что убегающий за границу Яндекс перестанет снабжать их новостным трафиком. Исчезнут из поисковой выдачи Яндекса также материалы государственных и полугосударственных СМИ, которые получали оттуда до 90% посетителей.

Дзен и Я.Н превратятся в RuTube или чего хуже – Яппи, где нет аудитории, а просмотры и лайки накручиваются без какой-либо монетизации фейковых охватов. И вот такая медиаимперия Яндекса досталась ВКонтакте, который на деньги от Кремля создает флер, что двухчасовое видео с говорящей головой какого-нибудь губернатора Севастополя в сотни тысяч раз популярнее всего порноархива VK, за чем аудитория чаще и ходит в эту социальную сеть. Видимо, кто-то в новой реальности без Яндекса искренне надеется, что все начнут передергивать на новости агитпропа уже по-настоящему.

Среди "патриотов" некоторые действительно пытаются сделать вид, что Яндекс им был не очень-то и нужен.

Андрей Черногоров

Более 10 лет Яндекс боролся на домашнем рынке с Гуглом, который плотно высадил его изо всех иных зарубежных рынков без шанса на возврат. Не помогал даже Президент с роскомнадзором. И вот 24 февраля судьба подарила компании уникальный шанс удвоиться в России, и это только по поиску. А еще можно было забрать ютюб, apple music, zoom и другие освободившиеся ниши. Но оказалось, что 10 минут на вершине уже кончились и пора вниз, в Израиль.

Sic transit gloria mundi, как говорили в другой ушедшей империи.

Для рынка это - глоток свежего воздуха, тк такого размера токсичный монополист явно придушивал здоровые ростки.

Тем временем некоторые части рынка переменам оказались совсем не рады.

Андрей Перла

Без "топа Яндекса" медиа-менеджерам трудновато будет. Привыкли уже: что в топе Яндекса, то и есть повестка дня. По старинке придётся какое-то время.

Киргуду.

Крымский канал

В первые сутки после исчезновения сервиса Яндекс.Новости интернет-трафик у СМИ полуострова упал на 15-25%. Особенно это коснулось региональных вкладок на сайтах федеральных медиа.

Впрочем, поиск по любимому инструменту провластных политологов и медиаменеджеров уже вернули, сообщил в своем телеграм-канале политолог Евгений Минченко.

Между тем бывший руководитель "Яндекс.Новостей" Лев Гершензон запустил сайт The True Story, где собраны в одном месте ссылки на публикации основных СМИ, но уже без цензурных ограничений: новый агрегатор показывает в том числе заголовки изданий, которые не входят в подборку "Яндекс.Новостей", включая независимые медиа, заблокированные в России.

Гершензон покинул свой пост в "Яндекс.Новостях" в 2012 году, когда сервис стал подвергаться давлению со стороны государства с требованием скрывать заголовки неугодных СМИ. О своем решении открыть агрегатор без купюр Лев Гершензон рассказал в интервью каналу "О стране и мире":

По мере того, как российское государство закручивало гайки и планомерно продолжало бороться со свободной прессой и вообще со свободами, такие проекты, как Яндекс новости, на мой взгляд, деградировали.

Аудитория Яндекс.Новостей – десятки миллионов в день. С 24 февраля они скрывали информацию о войне

Такое положение дел было бы только профессиональной нишевой историей, если бы не началась война. Аудитория Яндекс новостей очень большая. Она исчисляется десятками миллионов человек в день. С 24 февраля они скрывали информацию о войне. Я к ним обращался с запросом, чтобы они этого не делали. Но никакой реакции не получил. Чтобы канализировать эмоции и потребность в каком-то действии, я инициировал создание новостного агрегатора. Добавленная стоимость этого продукта состоит в полноте и возможности навигации по большому массиву информации. Важно, что, ранжируя материалы, мы будем всегда оставлять выбор, чему верить, а чему нет - за пользователем. Я надеюсь, что у нас получится сделать массовый сервис с многомиллионной аудиторией, который будет обрабатывать контент из разных стран и на разных языках. И хотя бы 7-10 процентов населения России выберут такой способ для получения новостей.

В России Роскомнадзор заблокировал The True Story через три дня после запуска.

Аркадий Дубнов

Скорость, с которой Роскомнадзор заблокировал честный новостной агрегатор, создаваемый Львом Гершензоном, абсолютно четкое свидетельство того, что он попал в нервное средоточие российской пропаганды, обнажив ее уязвимость, если не сказать больше, - ущербность

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