Перед самой церемонией подписания “договоров” об очередном включении в состав России оккупированных территорий Украины в СМИ появилось сообщение о том, что патриарх Московский Кирилл заболел коронавирусом. Так что принять участие в церемонии 30 сентября он не смог. Не было в тот день в Кремле и Дамбы Аюшеева, главы Буддийской традиционной Сангхи России (БТСР) – официально признанной буддийской общины страны. Официально титул Аюшеева именуется Пандито Хамбо-лама.

Аюшеев, правда, выпустил заявление, в котором говорится, что участие в войне в Украине – священный долг российских буддистов, большинство из которых живет в Бурятии, Калмыкии и Туве. Зато это войну открыто осудил в понедельник, 3 октября, верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче (Эрдни Омбадыков), став первым религиозным лидером российского региона, выступившим с подобным заявлением. Свое молчание до сих пор лама объяснил тем, что не хотел портить отношения российских буддистов с властями. Сейчас он находится в Монголии.

Лама Балдан Базаров до недавнего времени возглавлял одну из буддийских общин Тункинского района Бурятии, но тоже уехал из России, опасаясь преследований за свои антивоенные заявления. По просьбе Радио Свобода он рассказал о том, как в реальности буддисты Бурятии и других регионов относятся к российской агрессии и почему Дамба Аюшеев не приехал в Москву на прошлой неделе.

Хамбо-ламы, которые вступали в эту должность, должны были присягнуть на верность царю

– Заявление Дамбы Аюшеева о том, что буддисты должны идти воевать, звучит довольно резко. Отражает ли оно общее настроение среди буддистов России по поводу войны?

– Буддистское духовенство всего мира против любых войн, против любых убийств. Это следует из учения Будды. Но еще со времен Белых царей бурят как их подданных на войну отправляли. Наши ламы, монахи воевали и в Первую мировую, и Великую Отечественную, их призывали, отправляли на фронт. Воевали они отважно, некоторые были награждены орденами и медалями. Я, будучи молодым, еще застал этих почтенных лам с наградами на груди, которые прошли и ссылки, и тюрьмы, и фронт, и вернулись, будучи уже старыми людьми. Они сидели в храме и учили нас молитве Будде, рассказывали, как надо жить.

Падито Хамбо-лама Дамба Аюшеев как продолжатель линии бурятских Хамбо-лам в соответствии с традицией, существующей в Российской империи еще с середины 18-го века, присягнул на верность Путину. Все Хамбо-ламы, которые вступали в эту должность, должны были присягнуть на верность царю. Соответственно, чтобы не быть клятвоотступником, публично он придерживается линии Кремля. Все Хамбо-ламы придерживались этой линии, то есть придерживались той клятвы, которую они дали верховному правителю страны. Но сама Сангха состоит не только из Хамбо-ламы. Многие подчиненные ему ламы, настоятели дацанов отрицательно относятся к этой войне.

Официальная и неофициальная позиции Сангхи России по этой войне абсолютно противоположные

– Но ведь формально должность президента в России все-таки остается выборной. Это же не "помазанник божий" как царь или император. И все равно глава буддийской общины должен приносить ему присягу?

– Путин – глава страны. Когда он в первый раз избирался, даже я был за него, за Путина. Но очень скоро я понял, кто он такой, и отошел от него, перестал его поддерживать. Для нас в Сибири, где-то возле Байкала, в нескольких тысячах километрах от Москвы, все воспринималось иначе. Люди думают: раз выбрали – значит это народное изъявление. Сегодня, конечно, мы понимаем, что дальнейшее переизбрание Путина – это была сплошная фикция.

– Получается, у Аюшеева, возможно, совсем другая позиция по отношению к войне, но он вынужден следовать присяге?

– Совершенно верно. Официальная и неофициальная позиции Сангхи России по этой войне абсолютно противоположные: официально Аюшеев вынужден соблюдать клятву, а неофициально... Может быть, нашлась бы пара-тройка священнослужителей, которые могли бы подписаться под его заявлением, но остальные сказали бы: нет, нет, нет. Согласно буддистскому учению, наши предки могли родиться везде на этой Земле, в том числе и в Украине. И когда человек из Бурятии едет убивать украинцев, то он, в принципе, может убить там своего родственника – переродившихся дедушку, бабушку, отца, мать, братьев, сестер. Исходя из этого любая война для нас – это преступление против Учения.

– А можно ли сравнивать традиционную Сангху России с, к примеру, Московским патриархатом? Можно ли ее воспринимать как некую официальную структуру, сотрудничающую с властью, зависящую от нее?

– Да, буддисты представлены при президенте России, как и представители других традиционных конфессий. Так, институционально православных представляет патриархат, мусульман – муфтият, буддистов – БТСР и так далее. И когда президент отмечает какие-то важные свои государственные события, он обязательно приглашает главу Сангхи или ее представителя. Но, когда недавно присоединяли часть украинских земель к России, вы могли на телекартинке видеть, как сидят православные, мусульмане, а Дамбы Аюшеева там нет.

Когда буддист едет воевать в Украину, то он, в принципе, может убить там своего родственника – переродившихся дедушку, бабушку, отца, мать, братьев, сестер

– Какое-то официальное объяснение его отсутствия было дано?

– У нас в это время был большой молебен, посвященный Хамбо-ламе Итигэлову. Итигэлов – это человек, который прожил 75 лет, как великий йогин покинул свое тело, которое следующие 75 лет нетленным находилось под землей и было проявлено в 2002 году (нетленное тело Итигэлова было поднято ламами в 2002 году и помещено в Иволгинский дацан. – А.Ш.). Верующие приезжают в Иволгинский дацан помолиться его телу и получить наставления от Итигэлова. Этот молебен проходит раз в год, и в этот раз он проходил как раз за день до события в Кремле. Поэтому у Хамбо-ламы Дамбы Аюшеева было свое мероприятие, которое он как Хамбо-лама никак не мог пропустить. То есть в принципе мог бы. Но не захотел.

– Насколько сильное влияние буддистские священнослужители оказывают на настроения среди бурятов?

– Буддизм имеет очень большое влияние. Основная масса людей в сложных жизненных обстоятельствах обязательно советуется с ламами, со священнослужителями. Сейчас, когда идет война, когда людей призывают, когда отправляют на фронт, а оттуда приходят похоронки, тела в пакетах, конечно, это заставляет больше обращаться к ламам. Ламы советуют, как поступать при сегодняшней мобилизации. Лично я советую уходить в леса. Кто живет в городе в европейской части России, он не представляет, как можно уйти в леса при наступлении холодов. А в Сибири люди всю жизнь жили в лесах. Осенью можно заготовить себе дрова, взять продукты и жить там спокойно. Я призываю своих знакомых, все население призывного возраста уходить в леса и там жить – охотиться, собирать орехи. И пока их могут призвать, отсидеться там. Не все люди имеют возможность уехать за границу. За границей несладко, там нужно найти жилье, работу, а с этим всегда бывает большая проблема. А где-то недалеко от своего дома можно спокойно в лесу отсидеться.

– Высказывался ли по поводу войны в Украине Далай-лама? Со стороны кажется, что, учитывая его непререкаемый авторитет, его заявление против этой войны заставило бы верующих бурятов отказаться служить в российской армии…

– Далай-лама высказывался в начале войны, он высказывался за мир, за прекращение агрессии. Но Далай-лама живет в Индии, а мы живем в России, и любой начальник выстроенной вертикали власти, он в двух шагах от тебя. А Далай-лама в нескольких тысячах километров… Поэтому услышать Далай-ламу или услышать военкомат – это совсем разные ощущения. Далай-лама, при всем моем уважении к нему, не имеет такого непререкаемого авторитета среди всех слоев населения. Он может иметь влияние только на верующих, и верующие, конечно, могут прислушаться. Но надо понимать, кто живет в российской глубинке. Могу привести пример. Человек, которого могут призвать, ему около 35 лет, трое детей. Он, беседуя со своим знакомым, говорит: "Я ни при каких обстоятельствах не поеду на эту войну, буду уходить в леса, там жить. Мне нужно растить детей". На следующий день они встречаются, и этот же человек говорит: "Я, наверное, если призовут, пойду на эту войну. Если я не пойду, я буду дезертиром и будущее моих детей станет под вопросом – дороги закроются". Женщина мне пишет: "Что делать? Моего племянника призывают". Я говорю: "Ну, что делать?! У тебя в двух шагах лес – уходите в леса!" – "Ну как так? Он же будет дезертиром, потом перед ним закроются все дороги, его могут посадить в тюрьму". – "Ну тогда если он поедет на фронт, у него откроются другие все дороги – он может потерять ногу, руку, обезуметь, потерять жизнь. А когда он жизнь потеряет, перед ним откроются все дороги ада, включая перерождение в теле животного или в мире злых и голодных духов, и так далее. Поэтому при уходе на фронт перспективы огромные, но, естественно, если он станет дезертиром, вполне возможно у него закроются дороги". Люди в регионах думают, что власть Путина навсегда и на период жизни их детей эта власть не изменится. И дети, которым сейчас по 15–18 лет, будут жить в такой же парадигме, как и их родители, всю свою жизнь.

Мне представляется, что Россия не просто изменится, она распадется на части. Представители Бурятии, Тывы, Татарстана, Чечни и других национальных республик могут говорить: "Мы не видим свою республику отдельно. Мы за то, чтобы Россия сохранилась, но изменилась и стала другой". Но как она может измениться, если народ, который живет внутри России, находится под влиянием телевизора? Прямые его начальники, которые служат Путину, просто запугивают людей: "Видишь, даже те люди, которые против сегодняшней власти, не хотят распада России. Твои дети, твой муж, которые не пойдут на фронт, на войну, станут дезертирами. Тебе и твоим детям будут закрыты дороги при этой власти". Эти угрозы пока имеют успех.