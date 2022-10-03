Верховный лама Калмыкии высказался против войны в Украине

Верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче (Эрдни Омбадыков) осудил войну в Украине и заявил, что в ней права украинская сторона. Это первая публичная критика войны от религиозного лидера региона России, пишет Кавказ.Реалии.

Лама назвал войну "большим страданием" и заявил, что она не нужна. "Украинская сторона, конечно, права. Она защищает свою страну, свою землю, свою правду, свою Конституцию, свой народ. Очень сложно сказать и принять, что Россия права. Это очень тяжело сказать, это я не могу", – сказал лама в эфире ютьюб-канала "Алхимия души".

Тэло Тулку Ринпоче отметил, что раньше не комментировал войну в Украине, так как "не хотел портить отношения между властью и нашими буддистами". В середине июня он уже выступал с антивоенным заявлением, но без конкретной привязки к украинским событиям.

Сейчас лама находится в Монголии, куда уехал после ареста американской баскетболистки Бриттни Грайнер. Он тоже является гражданином США и, по его словам, не захотел рисковать, оставаясь в России. Будучи верховным ламой Калмыкии с 1992 года, Тэло Тулку Ринпоче хотел получить российское гражданство в 2022 году.