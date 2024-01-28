Убивший знакомого из-за спора о войне помилован за участие в ней

Жителя Белгорода Андрея Михаэлиса, осуждённого за убийство знакомого из-за спора о войне в Украине, освободили от наказания после того, как он сам принял участие в так называемой специальной военной операции (так российские власти называют полномасштабное вторжение в Украину).

В октябре 2022 года Белгородский районный суд приговорил Михаэлиса к десяти с половиной годам колонии строгого режима. Согласно материалам уголовного дела, в апреле того же года он вместе со своим знакомым распивал самогон, между ними произошёл конфликт "из-за различного взгляда на проводимую специальную операцию на Украине", в ходе которого Михаэлис забил собутыльника до смерти металлической палкой и совком.

В материалах дела также говорится, что погибшего нашли голым на диване, на котором лежал флаг России в крови, и что всё происходящее обвиняемый в убийстве снимал на видео.

Отмечается, что до этого Михаэлиса уже неоднократно привлекали к уголовной ответственности: в 2014 году его осудили по статье о нанесении вреда здоровью, в 2017 году - по делу о наркотиках, а в 2018 - за уклонение от административного надзора.

После приговора по обвинению в убийстве Михаэлис, находясь в колонии, подписал контракт и отправился на войну в Украину. Спустя полгода он, по всей вероятности, был помилован указом президента России.