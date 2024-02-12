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Убийца иранского режиссёра Мехрджуи приговорён к смертной казни

Знак памяти Дариуша Мехрджуи и его жены
Знак памяти Дариуша Мехрджуи и его жены

Суд в Иране вынес смертный приговор убийце известного иранского кинорежиссёра Дариуша Мехрджуи и его жены. Трое его сообщников получили сроки от восьми до 36 лет тюрьмы, также они будут подвергнуты порке и оштрафованы. Имена подсудимых не называются.

Мехрджуи и его жена Вахиде Мохаммадифар были убиты 14 октября 2023 года в собственном доме в Тегеране. На их телах были обнаружены множественные ножевые ранения. Вскоре по подозрению в убийстве были задержаны четыре человека.

Дариуш Мехрджуи был одним из основоположников новой волны иранского кинематографа 60-х. Его фильмы награждены рядом международных премий. Вахиде Мохаммадифар также работала в сфере кинематографа, была сценаристкой и художником по костюмам.

Режиссёр неоднократно выступал против государственной цензуры в Иране, выступал в поддержку умершей в 2022 после задержания религиозной полицией Махсы Амини. Из-за этого высказывались предположения, что убийство Мехрджуи могло быть политическим. Однако Би-би-си сообщает, что убийца ранее был наёмным сотрудником Мерджуи и конфликтовал с ним по вопросам оплаты своих услуг.

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