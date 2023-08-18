Учащихся российских колледжей будут учить управлять беспилотниками

В российских колледжах появится программа подготовки операторов дронов. Об этом заявил глава Министерства просвещения Сергей Кравцов.

По его словам, Минпросвещения утвердило список из более пяти тысяч профессий, по которым происходит профобучение. 250 из них — новые, в том числе оператор беспилотных авиационных систем с максимальной взлетной массой 30 килограмм, заявил Кравцов.

О начале обучения операторов беспилотников по инициативе губернатора уже заявили власти Курганской области - местный технологический колледж первым начнет подготовку студентов по этой специальности.

Ранее правительство утвердило стратегию развития беспилотной авиации России до 2030 года, которая предусматривает появление новой отрасли экономики, связанной с созданием и использованием гражданских беспилотников.

Студентов колледжей также привлекали к сборке иранских дронов-камкадзе "Шахед" в Татарстане. В работах в принудительном порядке участвовали подростки 15-17 лет, которые поступили в колледж после девятого класса.

В Барнауле руководство одной из школ объявило прием в дар сломанных квадрокоптеров. Восстанавливать дроны будут ученики и учителя школы, которая специализируется на инженерном образовании. Затем их передадут военным.