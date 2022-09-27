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Участник "Маяковских чтений" стал подозреваемым по уголовной статье

Артём Камардин

Участник "Маяковских чтений" Артём Камардин, которого накануне вместе с ещё двумя активистами задержали в Москве, стал подозреваемым по уголовному делу о возбуждении ненависти либо вражды. Об этом сообщает "Новая газета. Европа" со ссылкой на адвоката Леонида Соловьева.

Камардин до сих пор находится в отделе полиции. Ранее сообщалось о том, что полицейские подвергли его пыткам. О его состоянии ничего не известно.

Поэт был задержан в понедельник вместе с активистами Александрой Поповой и Александром Менюковым. Сотрудники правоохранительных органов выломали дверь в их квартиру. Активистов увезли в отдел полиции. Позднее Попову отпустили. Она заявила, что полицейские вырывали ей волосы, заклеивали рот и угрожали групповым изнасилованием.

В интернете появилась петиция с требованием наказать сотрудников полиции, применявших пытки, и возбудить уголовное дело в отношении них.

После задержания активистов, в телеграм-канале "112" появилось видео, на котором Камардин, а также ещё два молодых человека - Егор Штовба и Николай Дейнеко - стоя на коленях, просят прощения за свои слова. На лице Камардина видны ссадины.

Предположительно, активистов задержали из-за акции "Маяковские чтения", которая прошла 25 сентября у памятника Владимиру Маяковскому в Москве. Молодые поэты читали свои стихи, в которых выражали несогласие с политикой России и военными действиями в Украине. Именно за эти тексты они извиняются на видеозаписи.

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