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В Москве активистов пытали и заставили извиняться на камеру

Иллюстративное фото

В Москве сотрудники полиции взломали дверь и провели обыск в квартире, где находились активисты Артём Камардин, Александра Попова и Александр Менюков. Всех троих задержали и отвезли в ОВД.

После этого в телеграм-канале "112" появилось видео, на котором Камардин, а также ещё два молодых человека - Егор Штовба и Николай Дейнеко - стоя на коленях, просят прощения за свои слова и действия.

Поводом к задержанию, предположительно, стала акция "Маяковские чтения", которая прошла 25 сентября у памятника Владимиру Маяковскому в Москве. Молодые поэты читали свои стихи, в которых выражали несогласие с политикой России и военными действиями в Украине. Именно за эти тексты они извиняются на видеозаписи.

"Новая газета - Европа" сообщила, что на допросах к молодым людям применяли пытки, их избивали, одного из них – изнасиловали. Об избиении также поступил звонок на горячую линию ОВД-Инфо.

Александра Попова, которую уже отпустили из отдела полиции, рассказала каналу "Сота", что её тоже избивали, угрожали групповым изнасилованием и вырывали волосы. Она утверждает, что в это время слышала крики других задержанных.

  • Жалобы на применение пыток силовыми структурами России поступают регулярно как в сами силовые структуры, так и в СМИ, но фактически расследуются только неправительственными организациями. Две из них - "Комитет против пыток" и "Горячая линия" - были в 2022 году ликвидированы постановлениями российского суда.

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