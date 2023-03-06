Участника вылазки в Брянскую область обвинили в покушении на Малофеева

ФСБ утверждает, что предотвратила покушение на бизнесмена, владельца телеканала "Царьград" и активного сторонника войны против Украины Константина Малофеева. Организатором предполагаемого покушения спецслужба назвала Дениса Никитина (Капустина), командира так называемого Русского добровольческого корпуса, несколько дней назад совершившего вылазку с территории Украины в российскую Брянскую область и на короткое время занявшего два села.

При этом, как говорится в сообщении ФСБ, которое цитируют агентства, теракт готовили "украинские спецслужбы" - Никитин им, как утверждается, подконтролен. "Террористический акт планировалось осуществить путем подрыва самодельного взрывного устройства, прикрепленного под автомобиль Малофеева", - говорится в сообщении. В нём же упоминается, что по этой же схеме в августе прошлого года был взорван автомобиль Дарьи Дугиной, дочери радикального философа Александра Дугина. Она погибла. Во взрыве российские спецслужбы также обвинили Украину. На днях, рассуждая о вылазке в Брянскую область, российский президент Владимир Путин вспомнил и о Дугиной.

ФСБ также опубликовала видео, на котором некий человек производит манипуляции с автомобилем, как утверждается, принадлежащим Малофееву. Утверждается, что он закладывает взрывчатку. Видео снято в зимнее время. Что это за человек - не уточняется. Утверждается, что взрывчатку обнаружил и обезвредил робот-сапёр.

2 марта "Русский добровольческий корпус" - его руководство утверждает, что это подразделение в составе так называемого Интернационального легиона вооружённых сил Украины - взял на себя ответственность за нападение на два приграничных села Брянской области. В вылазке участвовал и Никитин. Российские власти заявили о гибели двух мирных жителей в результате нападения и возбудили дело о теракте. Представители украинских властей называют случившееся внутрироссийским конфликтом - корпус состоит из граждан России.

Обвинения в подготовке покушения на Малофеева Никитин пока не комментировал. Сам Малофеев сказал, что не пострадал, и заявил, что "никакие угрозы не повлияют на его патриотическую позицию".