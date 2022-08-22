ФСБ уже все раскрыла? Кто может стоять за убийством Дарьи Дугиной

Федеральная служба безопасности России заявила о раскрытии убийства Дарьи Дугиной – дочери праворадикального философа и идеолога "русского мира" Александра Дугина. Это произошло менее чем через двое суток после того, как автомобиль Дугиной был взорван в Подмосковье.

ФСБ утверждает, что преступление подготовили и совершили спецслужбы Украины. По версии ведомства, непосредственно в убийстве подозревается гражданка Украины Наталья Вовк 1979 года рождения. Она якобы приехала в Россию вместе с 12-летней дочерью и арендовала в Москве квартиру в том же доме, где жила Дугина. 20 августа Вовк с дочерью, по утверждению ФСБ, находились на фестивале "Традиция", где выступал Александр Дугин и присутствовала его дочь Дарья.

Следственный комитет России возбудил дело по факту убийства, совершенного общественно опасным способом, а затем глава ведомства Александр Бастрыкин затребовал дело в центральный аппарат СКР. После этого были обнародованы подробности: взрывчатка была заложена под днищем автомобиля со стороны водителя. И в этом автомобиле должен был ехать лидер Международного Евразийского движения, но в последний момент он якобы пересел в другую машину.

Пропагандистское издание "Царьград", с которым сотрудничала Дарья Дугина, а также главный редактор RT Маргарита Симоньян через несколько часов после случившегося возложили ответственность за убийство на Украину и призвали российских военных нанести удары по центрам принятия решений в Киеве – по администрации президента Украины, зданиям Службы безопасности и Минобороны Украины. В том числе к произошедшему применялись слова "терроризм", который использовала при оценке гибели Дарьи Дугиной 21 августа представитель российского МИД Мария Захарова: "Если подтвердится украинский след, – а такую версию озвучил "глава "ДНР" Денис Пушилин, и она должна быть проверена компетентными органами, – то речь нужно вести о политике государственного терроризма, реализуемой киевским режимом".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет отношения к убийству. "Мы не уголовное государство, каковым является РФ, а тем более не террористическое государство", – сказал Подоляк. По его словам, убийство Дарьи Дугиной может быть связано либо с желанием России начать не скрытую, а реальную мобилизацию, либо с борьбой различных политических группировок для перераспределения внутреннего идеологического пространства внутри страны.

Утром 22 августа стало известно о том, что ответственность за убийство Дарьи Дугиной взяла на себя Национальная республиканская армия. Руководитель информационно-аналитического центра "Сова" Александр Верховский говорит, что об этой группе до сих пор ничего не было известно: "Я впервые услышал о ее существовании буквально недавно, прослушав ее манифест из уст Ильи Пономарева (бывший депутат Госдумы, живущий в Украине – РС). Я, честно говоря, не уверен, что она реально существует. А точнее, то, как он выступал, не вызвало у меня доверия. Хотя возможно такая группа и есть, но больше о ней ничего не известно". По словам Александра Верховского, из-за недостатка информации говорить об идеологии Национальной республиканской армии – это гадать на кофейной гуще.

Дарья Дугина разделяла идеи отца, вместе с ним ее имя значится в санкционных списках Великобритании и Австралии. Решение об этом объясняется распространением дезинформации об Украине. Она публиковала статьи в провластных и пропагандистских СМИ, а также ездила на оккупированные Россией территории Украины – одна из последних поездок была в Мариуполь. Ее отец Александр Дугин – один из идеологов "русского мира", выступавший за ввод российских войск в Украину и оккупацию практически всей ее территории. Начатая Россией война в Украине стала попыткой реализации этих идей, что стало причиной введения беспрецедентных международных санкций и широкого осуждения действий Кремля во время голосования Генеральной ассамблеи ООН 2 марта, когда действия Москвы осудили 141 государство мира. Считается, что идеи Дугина влияют на политику Кремля, однако эксперты говорят, что скорее такое впечатление последовательно создавал сам праворадикальный философ. До начала войны к Дугину прислушивались некоторые слависты за пределами России.

События, после которых произошел взрыв автомобиля, в результате которого погибла 20 августа Дарья Дугина, указывают на то, что целью мог был ее отец. "Спасение России он видел не сколько в союзе России и Китая против США, сколько в мощной "консервативной революции" на основе его концепции "археомодерна" и под руководством Путина. Путину льстила такая историческая миссия, – он много верил Дугину и говорил его словами. А начаться эта "консервативная революция" в России должна была с маленькой, но быстрой "победоносной войны" над Украиной и радикального разрыва с Западом", – считает украинский политолог Виктор Небоженко.

Дарья Дугина была последователем своего отца, не раз упоминала в своих статьях имя немецкого философа Мартина Хайдеггера (Александр Дугин посвятил ему одну из своих работ), и ее взгляды с поразительной точностью совпадали с теми, в окружении которых она росла.

"Это был такой мини-Дугин в каком-то смысле, хотя у нее, конечно, не было даже толики того влияния, которое имел Александр Гельевич на определенные круги. Тем не менее, она двигалась в том же русле. Она, как и он, занималась пропагандистской работой, информационной войной против Запада, против США, против Украины", – говорит эксперт по радикальным движениям России и Украины Антон Шеховцов. По его мнению, целью была не Дарья, а ее отец. Виктор Небоженко считает, что смерть дочери Дугина призвана насторожить тех, кто уже сегодня задумывается над сменой власти в России и прочит своих детей на место, которое сулит получение наследства Владимира Путина. Небоженко напоминает о гибели при загадочных обстоятельствах старшего сына сын главы кремлевской администрации Сергея Иванова Александра – на мелководье в ОАЭ – и последствия, которые эта гибель имела – потеря интереса к политике у Иванова-старшего. "Скорее всего, в окружении Путина обострилась борьба между "миротворцами", которые настаивают на прекращении войны и указывают на необходимость компромисса с Западом и Украиной, и "ястребами", к которым принадлежит Дугин. Патрушев, Шойгу и Дугин требуют продолжения войны с Украиной и Западом до победного конца, любыми средствами, вплоть до ядерного удара, и невзирая на последствия для мира и России. Попытка "миротворцев" из окружения Путина убрать Дугина, как главного идеолога продолжения войны, должна была усилить их позиции", – говорит Небоженко. Он считает, что эта интерпретация событий может быть верна до тех пор, пока либо Владимир Путин, либо Александр Дугин выскажутся о произошедшем. Лидер Международного евразийского движения сейчас находится в больнице.

Антон Шеховцов рассуждает, кому может быть выгодно нанести удар по семье Александра Дугина:

Это выгодно только в случае необходимости эскалации конфликта в Украине

– Сказать, кому это выгодно – очень сложно. Есть представление, что в России существует партизанское движение, которое направлено против путинского режима. Для этого партизанского движения, если оно существует, Дугин является легитимной целью, как идеолог фашизма, как мифологизированный идеолог Кремля, если это движение, например, разделяет левые взгляды или же если речь идет просто о движении сопротивления. Поэтому вполне может быть и так. Что касается того, что это могли бы сделать какие-то представители кремлевских групп, то это выгодно только в случае необходимости эскалации конфликта в Украине.

– Выгодно ли Украине убийство Дугина или его дочери?

– Считается, что Александр Дугин является идеологом Кремля и как символическая цель Дугин имеет значение, но какая здесь выгода? Наверное, небольшая выгода. Это не человек, который стоит в первом, втором или третьем ряду этих целей. Да, он легитимная цель, но не первоочередная и даже не во вторую очередь.

– У Дугина, а вслед за ним, и у его дочери, было очень непримиримое отношение к Украине, причем сформировано оно было даже не в связи с нынешней войной, а задолго даже до аннексии Крыма…

– В 1997 году Александр Дугин опубликовал достаточно большой труд под названием "Основы геополитики", в котором он писал о том, что Украина как суверенное, независимое государство представляет угрозу для России, является препятствием в построении евразийской империи. И он считал, что в основном Украина должна быть лишена суверенитета, что она должна быть интегрирована в Россию за исключением нескольких западных областей, которые не имеют никакого отношения к России – это, прежде всего, Галиция, которая является, скорее, католической, опираясь на историю, нежели православной. Он считал, что какая-то часть территории может быть оставлена Украине, но только католическая западная часть Украины, а все остальное должно быть интегрировано в Россию и впоследствии в евразийскую империю. Его отношение к Украине было таким.

– Иными словами, он поддерживал войну России против Украины?

Дугин отправил 32-летнего Проселкова – тоже чьего-то сына – воевать и умирать в Донбассе за свои безумные идеи

– Он, конечно же, поддерживал. Я не могу привести точных цитат, потому что это все довольно одинаково на протяжении многих лет. Учитывая его отношение к Украине еще с 1997 года, он, естественно, поддерживал любую агрессию против Украины в том числе и ту, которая началась в 2014 году. И до этого, когда Россия вела себя так или иначе агрессивно по отношению к Украине, он всегда это поддерживал и зачастую даже критиковал российское руководство за некоторую медлительность или нерасторопность в отношении Украины. Это была критика руководства России справа, не только в отношении Украины, но и Грузии в 2008 году. Дугин был одним из тех людей, которые требовали того, чтобы танки шли на Тбилиси. Тогда он говорил, что если Россия откажется по-настоящему воевать с Грузией, то "про Севастополь можно забыть" (прямая цитата). При этом у него всегда был далекоидущий план, что Россия должна захватывать все эти страны – и Грузию, и Украину. Он играл на своем поле, которое не пересекается с кремлевским полем, но это была всегда критика справа, что нужно делать больше, больше и больше. И после "оранжевой" революции в Украине, молодежное движение, которое он создал, – Евразийский союз молодежи – уже тогда была подготовкой к войне с Украиной. Организовывались лагеря, куда приезжали в том числе и руководители организации под названием "Донецкая республика", которая стала лидирующей группировкой с 2014 года в Донецке. У Дугина в голове война шла уже очень давно. Единственное, что ему не нравилось, что российское руководство медлительное. И в 2014 году он, конечно же, призывал к гораздо более решительным действиям в отношении Украины. Члены его организаций, Международного евразийского движения, Евразийского союза молодежи, непосредственно участвовали в военных действиях России против Украины. И даже один активист из Евразийского союза молодежи Александр Проселков погиб в Донбассе, правда, не от рук украинских военных, а от рук пророссийских группировок, которые грызлись между собой за контроль над российскими гуманитарными поставками. Дугин отправил 32-летнего Проселкова – тоже чьего-то сына – воевать и умирать в Донбассе за свои безумные идеи, а сам остался в безопасной Москве.

– Вы говорите, что Дугин играл на своем поле и не пересекался с Кремлем. А как же тогда сложился образ, что Кремль перенимает идеи Дугина, а сейчас мы видим, что некоторые из них были претворены в жизнь Кремлем.

– Сложно сказать, что Кремль берет у Дугина, потому что дугинская идеология – это фашизм. Она – о построении великой Евразии, евразийской империи под руководством России, которая борется с Западом. У Дугина есть такая идеология, но из нее сложно конкретно что-то взять, потому что она не уникальна. Это идея "холодной войны", Советский Союз, Евразия, борьба с Западом. Здесь нет ничего нового. Если говорить об уникальности дугинской идеологии, то это, например, такие аспекты, как существование "Примордиальной Традиции" или "революции против современного мира". Но и эти идеи невозможно взять, невозможно вычленить, потому что они слишком изотерические, они слишком оккультные. Кремль не может их использовать. Но вот терминологию – евразийство, неоевразийство – для нужных случаев Кремль использовать может. Но здесь нет ничего уникального. У Кремля нет никакой идеологии, поэтому о сходстве говорить бессмысленно, Кремль использует идеи, которые он берет из разных источников.

У Дугина идеология есть, он – российский фашист, который был весьма активен в праворадикальном поле России, начиная с конца 1980-х годов. В 1990-х годах он вместе с Эдуардом Лимоновым создал неофашистскую партию под названием Национал-большевистская партия России. Она не была успешной ни политически, ни электорально. Дугин даже баллотировался в Госдуму от этой партии, но получил он совершенно крошечные проценты. Потом Дугин в конце 1990-х годов вышел из этой партии, начал собственный политический проект, который в начале 2000-х был имплементирован в партию "Евразия", которую у него, кстати, отобрали фактические рейдерским способом. И он остался без политического представительства. Он создал так называемое Международное евразийское движение в 2003 году, которое даже не пыталось участвовать в электоральной политике, а сосредоточилось на попытках влияния в целом на общественную жизнь во вне электоральном поле. Почему Александр Дугин стал популярен? Дело в том, что он все эти годы пытался уверить всех и, в основном, международную аудиторию, в том, что он является человеком, который влияет на политику Кремля. На самом деле ничего такого не было. Но, тем не менее, он создал имидж, согласно которому он является тем человеком, который чуть ли не называется "мозгом Путина". Он сам создал этот имидж, такую репутацию. Я думаю, тот факт, что он стал целью покушения, – это результат того, что он как бы собственными руками это покушение сотворил, потому что многие отождествляли его с идеологией Кремля, с идеологией Путина. Он стал жертвой собственного имиджепостроения, – считает Антон Шеховцов.