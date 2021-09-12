Участники "ХарьковПрайда" выступили против гомофобии

Марш за права человека "ХарьковПрайд" прошел в воскресенье в Харькове. Одна из организаторов шествия Анна Шарыгина рассказала, что участники шествия требовали в частности расследования преступлений на почве ненависти.

Безопасность участников акции обеспечивала полиция. Как сообщает "Интерфакс-Украина", в начале марша произошел небольшой инцидент, когда агрессивно настроенный мужчина начал выкрикивать гомофобные лозунги и попытался вырвать радужный флаг. Полиция оттеснила его от манифестантов.



Организаторы двухчасового шествия говорят об участии в нём до 3 тысяч человек. По их словам, это был второй и пока самый продолжительный марш "ХарьковПрайд" по улицам города, – отмечают они.

Движение общественного транспорта на время марша было перекрыто.