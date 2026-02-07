Участники платформы в ПАСЕ подписали заявление в поддержку Украины

Участники недавно созданной платформы российских демократических сил в Парламентской ассамблее Совета Европы опубликовали первое совместное заявление. Оно посвящено войне в Украине. Участники платформы возлагают на Россию ответственность за развязывание войны, называют её "фашистской" и призывают к поддержке Украины, привлечению России к ответственности за агрессию и другие предполагаемые преступления, а также выступают за использование замороженных российских активов для восстановления и поддержки Украины.

Заявление "О поддержке безопасности и обороноспособности Украины и ответственности России за агрессию" опубликовал в частности Андрей Волна - один из членов платформы. Ещё одна её участница, Надежда Толоконникова, написала, что заявление было принято по её инициативе.

"Поддержка безопасности и обороноспособности Украины, включая поддержку военную – неотъемлемая составляющая сопротивления российской агрессии", - говорится в документе. "Мы поддерживаем инициативы государств и межгосударственных организаций, волонтерских структур и отдельных людей, направленные на противостояние российской агрессии", - сказано в нём. В нём также указывается, что территориальная целостности Украины определяется её международно признанными границами , что прекращение войны должно сопровождаться "немедленным возвращением в Украину гражданских заложников и незаконно депортированных детей, а также освобождением людей, лишённых свободы в России за противодействие вторжению в Украину". В тексте также сказано о поддержке деятельности Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, учрежденного Советом Европы, и Международного уголовного суда.

В тексте не говорится о конкретных мерах, предлагаемых для военной поддержки Украины со стороны стран-членов Совета Европы или граждан России, кроме использования замороженных активов. Также в нём нет оценок ведущихся сейчас при посредничестве США переговоров о мире.

Документ подписали, как следует из опубликованных имён, 14 из 15 членов платформы, отсутствует подпись Любови Соболь.

О создании платформы было объявлено в конце января. В состав платформы вошли 15 человек. 10 из них - представители российской оппозиции, все они живут сейчас за границей. Кроме того, в платформу вошли пять представителей коренных народов России.

Резолюцию о создании платформы для диалога с российскими демократическими силами в ПАСЕ приняли в начале октября 2025 года. В ней говорится, что ПАСЕ переводит общение с российскими оппозиционными и гражданскими инициативами "из разрозненных форматов в структурированный диалог".

Одним из критериев для участия в платформе ПАСЕ является подпись под "Берлинской декларацией", принятой оппозиционерами и активистами из Россиив 2023 году. Этот документ не подписали руководители ФБК. Участники этой оппозиционной структуры, созданной Алексеем Навальным, критиковали принципы создания платформы, в частности непрозрачность принятия решений и нерелевантность самой площадки ПАСЕ.