Платформа девять и три четверти. Споры о россиянах в ПАСЕ

Заметным политическим событием на этой неделе стало утверждение состава платформы российских демократических сил в Парламентской ассамблее Совета Европы. В соцсетях спорят о выборе кандидатур и о том, есть ли в принципе смысл в подобном объединении.

В состав платформы вошли 15 человек. 10 из них – представители российской оппозиции, 5 – от "коренных народов России". Все участники "платформы" сейчас живут за границей. Российские власти уже предупредили о возможном наказании за "взаимодействие" с ней. В это легко верится после того, как в ноябре 2025 года в список "терриористов и экстремистов" стали вносить людей, вступивших в "Антивоенный комитет России".

Возглавит платформу президент ПАСЕ Теодорос Русополос. В работе структуры также будут участвовать представители Германии, Испании, Венгрии, Румынии, Кипра. Резолюцию о создании платформы для диалога с российскими демократическими силами в ПАСЕ приняли в начале октября 2025 года. В ней говорится, что она в числе прчего "будет содействовать укреплению потенциала российских демократических сил в области осуществления устойчивых демократических перемен в России и достижения прочного и справедливого мира в Украине". Участниками платформы тогда было обещано сделать "лиц, обладающих высокими моральными качествами", которые "разделяют ценности Совета Европы, безоговорочно признают суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины и работают над "сменой режима" в России".

Несмотря на все эти пояснения, многие воспринимают участников "платформы" как "представителей" оппозиционно настроенных россиян, что порождает значительную часть споров. Другие просто не видят в ней смысла или даже считают вредной, третьи дискутируют о том, кто был, а кто не был достоин того, чтобы войти в состав "платформы".

Нецензурная лексика заменена на звездочки реакцией. Некоторые посты сокращены.

Илья Бер

Меня никто не спрашивал про делегацию при Парламентской Ассамблее Совета Европы, и я ничего до сегодняшнего появления итогового списка не писал.

Но теперь коротко скажу. Российская делегация при ПАСЕ - это хорошо. И конкретный состав тоже вполне приличный. То есть я вполне понимаю рациональную логику руководства ПАСЕ по каждому члену делегации. Я кстати так или иначе знаком, кажется, с 9 из 15:

"— Наталия Арно — президент Free Russia Foundation;

— Дмитрий Гудков — политик, участник Антивоенного комитета России;

— Марк Фейгин — адвокат, был выдвинут Форумом свободной России;

— Владимир Кара-Мурза — политик, вице-президент Free Russia Foundation;

— Гарри Каспаров — политик, экс-чемпион мира по шахматам, был выдвинут Форумом свободной России;

— Михаил Ходорковский — политик, предприниматель, участник Антивоенного комитета России;

— Олег Орлов — правозащитник, сопредседатель Центра защиты прав человека "Мемориал";

— Андрей Волна — врач, волонтёр, кандидат от "Форума российской оппозиции в поддержку Украины";

— Любовь Соболь — общественный деятель, соратница Алексея Навального, самовыдвиженка;

— Надежда Толоконникова — феминистка, акционистка, самовыдвиженка.

От представителей коренных народов России в платформу вошли:

— Руслан Кутаев — политолог, общественный деятель, бывший вице-премьер Чеченской Республики Ичкерия;

— Екатерина Кузнецова — художница, директор "Дома Ингрии" в эстонской Нарве;

— Василий (Матюнэ Батлай) Матенов — основатель паблика "Азиаты России";

— Лана Пылаева — руководительница издания Komi Daily и активистка народа Коми;

— Павел Суляндзига — удэгейский активист, правозащитник."

Понятно, что практически любой человек может, увидев список, задать вопрос в диапазоне от: "Что там делает Х, он/она же псих/агент КГБ/упоротый/бессмысленный/феминистка/военный преступник/скандалист" до "Почему там нет Y? Без него/неё это сборище меня не представляет" и даже до "Кто все эти люди?"

На мой взгляд, такие вопросы не имеют смысла. Важно осознать для себя, что это не представительный орган в обычном понимании. И не орган власти. Вы лично этих людей не выбирали, и они не обязаны вас представлять. Хотя с высокой вероятностью, хотя бы пара человек из списка будет по факту отстаивать именно ваши интересы. Если вы, конечно, антивоенный россиянин, считающий Россию агрессором, а Украину жертвой. И далее по тексту Берлинской декларации.

Это не орган власти

Эта делегация нужна Европе для того, чтобы вести диалог с "антивоенной Россией" в каком-то одном удобном и понятном месте и формате. То есть это такие амбассадоры, кем-то выдвинутые или выдвинувшие себя сами, а затем отобранные руководством ПАСЕ исходя из собственных представлений и для собственного удобства.

Вреда от этой истории, на мой взгляд, быть никакого не может. Хуже, чем сейчас в плане политическом ситуация для оппозиционно настроенных россиян как внутри страны, так и вне её, быть не может. А будет ли польза - жизнь покажет.

Очень жаль, что месяц назад по пути к формированию делегации произошёл довольно громкий и стыдный скандал (ссора Владимира Кара-Мурзы с Гарри Каспаровым, – прим. РС), который, как мне кажется, вообще никак не повлиял на итоговую конфигурацию, зато изрядно подмочил некоторые репутации, а также репутацию всей идеи среди русскоязычных людей. Но что ж. С этим уже ничего не поделаешь.

И ещё про состав. Если я правильно понимаю, подразумевается быстрое ротирование. Так что через год состав делегации, скорее всего, заметно изменится.

Наталья Геворкян

... Россияне, при разных обстоятельствах и по разным причинам оказавшиеся вне России, наконец, сделали что-то конкретное. Да, вот это. Сначала их долбили, пока проходили этот путь. Потом ругались, в том числе внутри. Но вот есть первый результат - усилия оказались не напрасными. И состав довольно интересный. Дайте им время и возможность как-то себя проявить. Они только сформированы, еще нет ничего, за что ругать или хвалить. Можно же хотя бы иногда увидеть стакан наполовину полным, а не наполовину пустым. С платформой точно не хуже, чем без нее. А может быть, и лучше, что поймем со временем.

Илья Пономарев

Парламентская Ассамблея утвердила список "Российской Демплатформы". Много хороших людей и настоящих друзей, много и тех, кто не соответствует Резолюции ПАСЕ, согласно которой эта платформа создана. Но все равно - желаю этой инициативе успеха, прежде всего в вопросе вовлечения росэмиграции в активную политическую деятельность, направленную на смену режима в РФ и на поддержку наших побратимов, которые воюют на фронте и в тылу.

Кирилл Мартынов

Российская платформа в ПАСЕ – это пролог к будущему, за которое стоит побороться. В нем Россия нормальная европейская страна, живущая в мире с соседями и уважающая своих граждан. Сегодня мои друзья, вошедшие в платформу, сделали совсем небольшой символический шаг к этому будущему.

Анна Каретникова

Кажется, завершилась эпопея с выдвижением представителей в ПАСЕ. Очень хорошо, можно всех поздравить и надеяться на плодотворную и эффективную работу какую-нибудь. Я пока писала только про тех, кто меня не представляет, а теперь рада отметить, что мои интересы в этой структуре представляет, я думаю, Олег Орлов. По крайней мере, мы близки по своим взглядам, представлениям о должном и о первоочередности тех или иных задач. Разумеется, о многом мы спорим, но это - рабочие моменты. Никаких особых чудес от платформы я не жду, но хочется верить, что в процессе работы меньше времени будет уделено борьбе за лидерство и конфликтам, а больше - донесению и обсуждению важных проблем всех наших антивоенно настроенных соотечественников.

Марк Фейгин

Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы утвердило состав Платформы российских демократических сил из 15 участников.

Я теперь в ПАСЕ… Благодарю за выдвижение Форум свободной России, поддержку Украины и её делегации в ПАСЕ (Марию Мезенцеву и Алексея Гончаренко). Сами увидите, что будет!

Alexander Goldfarb

ПАСЕ сделала выбор - 15 человек, все достойные люди. Желаю не переругаться.

Вадим Лукашевич

... Для меня лично это очень значимое событие - я впервые за последние 26 лет получил своих представителей в авторитетном органе, близких мне по духу, по взглядам и убеждениям - моих единомышленников. Которые имеют право говорить от моего имени и будут представлять мои интересы.

Это:

- Дмитрий Гудков

- Марк Фейгин

- Гарри Каспаров

- Михаил Ходорковский

- Олег Орлов

- Андрей Волна

Андрей Григорьев

Состав платформы российских демократических сил при ПАСЕ неожиданно оказался приличнее, чем ожидалось. Понятно и ожидаемо прошёл ряд селебрити, но есть и хорошие новости. Среди делегатов оказалось немало людей с ярко выраженной проукраинской позицией.

А среди представителей коренных народов и нацменьшинств как будто не наблюдается москвоцентричной публики.

Александр Морозов

Платформа в ПАСЕ сформирована. Дальше надо уже смотреть практически. Все, кто хочет продвигать какие-то свои темы, могут выбрать одного из 15 участников платформы и работать с ним. Поскольку предусмотрена ротация через год, не надо слишком переживать, почему в этом составе нет Ивана Никофоровича или Никифора Ивановича, любой из них может в следующем году предложить свою кандидатуру. Не надо ждать от Платформы решения всех наших проблем, мы - не дети. Платформа создаст только те очевидные возможности, которые открывает конкретно ПАСЕ (а ПАСЕ - это не "спортлото" и не редакция газеты "Пионерская правда"). Реальные возможности связаны с расширением коммуникации с представителями парламентской среды разных стран.

В разные годы я работал вместе с многими из 15 участников этого состава Платформы, это - замечательные люди. Те, кто оказался в этом составе Платформы, несомненно, сделают все, что можно для общего блага.

А депутат Госдумы Пискарев и всякие репрессивные органы в РФ пусть исходят бешенством по случаю создания Платформы.

Дарья Серенко

А вообще кстати не такой уж и плохой состав в первом составе платформы ПАСЕ (честно, представляла его себе сильно хуже). Поздравляю Надю Толоконникову, Любовь Соболь, но особенно — нашу замечательную активистку ячейки ФАС Утрехт и главную редакторку Коми дейли Лану Пылаеву

В лице Ланы Феминистское Антивоенное Сопротивление, получается, прошло в ПАСЕ.

Ожидала, что будет хотя бы один представитель/представительница квир-людей, потому что нарушения прав человека тут беспрецедентные. Жаль, что никого нет.

Даниил Кислов

Сегодня был утвержден состав российской оппозиционной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. Выбирала членов делегации сама ПАСЕ, и, наверное, там сделали верный выбор: какая разная у России есть оппозиция, такие люди туда и вошли. Набор участников слишком разнотипный по ролям и стилю политики, но, по крайней мере, публично не смогут глотки друг другу перегрызть. Кстати, примечательно, что Юлия Навальная не вошла.

"Платформу" действительно уже много критикуют.

Katia Margolis

Очень рада за присутствие Андрея Волны, Гарри Каспарова, Олега Орлова и Надежды Толоконниковой, которая выдвинулась с лозунгом "больше помощи ВСУ". Также приятно видеть Павла Суляндзига, участника нашего курса «Россия и деколонизация: введение“.

Рада отсутствию в списке Шульман, Лукьяновой, Милова и ряда других имен.

Увы, Арно и Кара-Мурза неизбежны и были предсказуемы.

Остальное +-

Как я уже писала, я не российская оппозиция. И рада не ассоциировать себя с ней. Сегодня моя идентичность — это прежде всего Европа. И поддержка Украины, и защита европейских ценностей от русского мира — мой приоритет. …

Алиса Зюс

На фоне глубокого кризиса российской политической эмиграции (очень сочувствую, сама такая, война доедает последние силы) ПАСЕ решила сыграть свою игру. Политических очков в организации, которая назначает представителей по собственному выбору, на мой взгляд, будет не много и, если кто и принесет пользу, так это те, кто умеет правильные бумажки правильным языком писать. В этом смысле Орлов мне представляется более результативным, чем Фейгин. У некоторых членов есть опыт политического лоббизма - ок. Тут бы понять, что и кто будет лоббировать. Именно поэтому, как мне представляется, ПАСЕ выбрала лебедя, рака и щуку, чтобы снизить давление на себя и предоставить желающим, которые в ином случае срать бы друг с другом на одном поле не стали, по окошку для передачи весточки в зависимости от предпочтений.

Читаем так: на нас вы не особо повлияете, но и игнорировать ваши нужды мы не будем. Пострадавшим - сюда (не нравится Ходорковский, обратитесь к Кара-Мурзе или Соболь), с политическими хотелками сначала сами определитесь, нарастите политический аппарат и т.д.

Вполне гуманистическая позиция.

Илья Красильщик

По поводу сегодняшней новости про то, что оппозиция наконец сформировала свою платформу в ПАСЕ, скажу пару слов.

Хотя первая реакция на это все — раздражение, я решил его в себе давить. Раздражение идет по двум уровням. Первый — почему эти люди? Ну тут ответ такой: пока нет никаких выборных механизмов, будет вот так. А построить самостоятельно выборные механизмы не получится, потому что они все равно будут неполноценными, а значит ненастоящими. Второй — нах*р это вообще надо. Тут ответ такой: хз, зачем это надо, я даже решил поизучать другие опыты, обнаружился только беларуский, результат совершенно неясный. Но второй ответ — ну, вряд ли будет хуже, а если что-то получится, то и слава богу. Хоть какая-то признаваемая структура, которая имеет целью защищать интересы россиян — мб чего-то и защитит. Что в данном случае тревожит, так это то, что членами этой платформы являются люди, которых, кажется, интересы россиян официально не волнуют (как минимум Каспаров, от Фейгина тоже ничего хорошего не жду, я к тому же сегодня узнал, что он на стороне Радко Младича воевал в Боснии, где "стрелял из калашникова, но не убивал" — ну, кошмар и ужас).

Говорить, впрочем, про интересы россиян надо, но когда в Киеве, собственно стараниями россиян, прямо сейчас происходит полнейший п**дец, сложно и странно. Так что я не знаю, ну есть эта платформа и есть. Я бы, в общем, занизил планку ожиданий до нуля — и любой отличный от нуля результат считал успехом. …

Сергей Пархоменко

Насчет завершения эпопеи с формированием "российской платформы" в ПАСЕ (ну окей, с завершением вот этого этапа эпопеи) скажу просто: ожидания эффективности от этой структуры такие незначительные, что если там удастся добиться хотя бы самой маленькой пользы, все будет не зря, и уже можно будет инициаторам сказать спасибо. …

Но пока просто замечу, что там есть несколько изящных решений, как мне кажется. Есть неожиданные, но очень уместные люди.

Доктор Волна как представитель "добровольческих частей" - это очень хорошо придумано.

Батлай (Василий) Матенов как представитель "малых народов" — это хорошее решение.

Да и Люба Соболь - не худшая идея, которая позволяет ФБК быть как бы и представленным, и не представленным…

И конечно, присутствие Олега Орлова - очень правильное и полезное. Он во всей свалке и склоке не принимал никакого участия, но вот в решающий момент оказался в утвержденном списке.

Отдельно рад, что дали щелчка по носу нескольким самодовольным болтунам и пижонам.

Но в целом - неплохо. …

Yakovina Ivan

Лично у меня супер-скептическое отношение к новой российской "оппозиционной платформе при ПАСЕ".

Во-первых, все участники этой платформы один раз уже все просрали, отдав Россию Путину и его бригаде: почти все они "в прошлой жизни" были знаменитостями, депутатами, чиновниками, олигархами и т.п.

Во-вторых, туда взяли пугающе много откровенно скандальных, крикливых персонажей, которые славны лишь грандиозными срачами и разборками. Там, вроде, даже есть люди с реальными психиатрическими диагнозами.

В-третьих, там до фига людей с иностранными паспортами (Каспаров - хорват, Кара-Мурза - британец, Арно - американка), поэтому их даже странно считать россиянами (или российской оппозицией).

ХЗ, что из этого всего выйдет, вряд ли что-то дельное. Я ни на что такое не надеюсь. Но на всякий случай скажу, что меня эта публика точно не представляет – никаким образом и никаким боком.

Меня эта публика точно не представляет

Единственное, чего жду от этой группы граждан, – это то, что они повеселят нас многочисленными скандалами и даже драками.

Александр Кынев

В кои веки не имеющая никаких полномочий ПАСЕ стало объектом интереса хоть кого-то. Борьба за бессмысленную группу при бессмысленном органе, эрзац при эрзаце, это вполне себе постмодернизм, когда игра в деятельность полностью замещает деятельность. Все развлеклись, развеялись, можно расходиться. Думаю, ПАСЕ тоже было приятно хоть раз в своей жизни стать объектом хоть какого-то интереса.

Юлия Архипова

Наблюдаю некоторый шитшторм по поводу выборов в ПАСЕ, и особенно по поводу недовольства теми или иными принятыми членами. Лично я очень рада, что в состав вошел Андрей Волна, потому что он постоянно ездит в Украину, где оперирует раненых военных, а в Украине все еще находится множество россиян, как воюющих в составе ЗСУ, так и гражданских.

Примечательно, что именно Волну называют как самого "неоднозначного" в моей ленте, ссылаясь на то, что его позиция слишком проукраинская. А еще моя позиция очень проукраинская, ну что теперь, паспорта меня лишите? Откажете мне в представительстве? Выпишете меня из россиян? С каких пор проукраинская позиция является поводом для исключения человека из дискуссии? Не-проукраинских в списке полно - то есть наличие в списке Волны совершенно их представительству не мешает.

Пользуясь аналогией Екатерины Шульман, если у вас дома прорвало канализацию, и ее содержимым затапливает квартиру соседа (вместе с соседом), вы по умолчанию находитесь в состоянии морального выбора: броситься помогать соседу, или же сконцентрироваться на решении своих проблем и своей канализации. Есть мнение, что проблемы соседа - это проблемы соседа, пусть барахтается как хочет, мы вообще-то в ответе за свой собственный дом, или же мы ни за что не в ответе, оно само, а нас за что. Есть мнение, что первым делом надо спасти соседа, и потом уже разбираться со своей канализацией.

Вот второе почему-то считается совершенно несоответствующим высокому званию россиянина, причем настолько, что людей так считающих надо исключить из дискуссии. Почему - вопрос открытый. Чтобы не пугать воображаемого российского избирателя в прекрасной россии будущего? А с чего вы взяли, что он не согласится с тем, что спасать надо было соседа? С чего вы вообще взяли, что нынешние политические фигуры эмиграции будут ему в принципе интересны?

С другой стороны, ближе всего мне изначально было мнение Ивана Преображенского, высказанное в комментарии Медузе накануне: "Думаю, смысл был похоронен еще до скандалов, когда [российские оппозиционеры] отказались от идеи направить туда фигуры второго ряда, которые бы работали, а не повышали свою личную узнаваемость". Радует, что фигуры второго ряда в комиссию все-таки вошли, и именно это дает надежду на то, что кпд будет выше нулевого.

Отсутствие в списке популярного блогера Екатерины Шульман, которая победила в голосовании "Медузы" о том, кого читатели этого издания хотели бы видеть в составе "платформы", стало отдельной темой для обсуждения.

Светлана Уткина

Мне симпатичен список Платформы ПАСЕ, в который вошло не так много истинных хородковцев. Всё могло быть гораздо хуже...

Но где же Шульман?((((

Дмитрий Колезев

Но вот показательная штука. "Медуза" устраивала голосование по кандидатам в эту платформу. Явным лидером была Екатерина Шульман (на скриншоте не весь список, но там никто даже близко не подобрался к 25%). Да, голосование могло быть подвергнуто накруткам и т.п., но моим личным интуитивным ощущениям это не противоречит — оппозиционно настроенные граждане в основном Шульман доверяют и относятся к ней позитивно. Думаю, намного позитивнее, чем к большинству других кандидатов.



Но в итоговом списке платформы Шульман нет. То есть самый популярный (по мнению аудитории "Медузы" — одного из крупнейших оппозиционных медиа на русском языке) кандидат в итоговый перечень не попал. Это, по-моему, плохо говорит о процедуре формирования платформы. Что не отменяет моих слов, что несколько достойных уважения людей в списке все-таки оказались.

Сама Шульман прокомментировала выбор ПАСЕ, отметив разницу между "делегатами" и "самовыдвиженцами" (большинству из выдвинувшихся самостоятельно кандидатов отказали в принятии в ряды "платформы", а ее участники в массе своей являются членами политических и общественных объединений):

Екатерина Шульман

Приветствуем дорогих коллег в составе российской платформы ПАСЕ и желаем новой структуре согласованной и плодотворной работы. Добавлю, что финальный список демонстрирует, среди прочего, разницу между политиками и экспертами, акторами и наблюдателями, а также между теми, кто подавался, и теми, кого выдвигали. Объяснения этих различий на публике часто считываются как избыточный формализм, если не кокетство, а меж тем разница существует, и всем вовлеченным сторонам понятна.

Еще одна активно обсуждаемая тема в связи с формированием "российской платформы в ПАСЕ" – это выбор представителей национальных меньшинств России и сам факт их присутствия в списке, который одни воспринимают с энтузиазмом, пока другие высмеивают "деколонизаторов".

Alexandra Garmazhapova

Спрашивают, почему меня нет в платформе ПАСЕ.

Отвечаю (надеюсь, в последний раз): я туда не собиралась.

Ещё в октябре в интервью крупному казахстанскому изданию я говорила, что мой приоритет на сегодня – азиатские демократии. Недавно я выпустила экспертный доклад, в котором изучила путь Южной Кореи и Японии после Второй мировой войны. Многие ошибочно думают, что демократия в Южной Корее – это "подарок" от США, и мало кто знает, что корейцы десятилетиями протестовали, заплатив за свою свободу высокую цену.

Иногда стоит верить людям на слово: если человек говорит, что он куда-то не собирается, то, возможно, всё так и есть.

Я не люблю срачи, поэтому пусть Каспаров орёт на кого-то другого. "Это я вытащил Кара-Мурзу из тюрьмы! Это я стоял с Браудером на первой встрече, когда обсуждался "список Магнитского"! Это всё я! Я!"

Я не люблю расшаркиваться перед чиновниками (любыми) и говорю, что думаю. Поэтому, господин Русопулос, иногда не стоит объекты сдавать ко дню рождения вождя.

Но я люблю юмористические шоу, поэтому надеюсь, Дмитрий Низовцев сделает скетч под рабочим названием "ПАСЕ, Алексашенко и тайна украденного румынского золота".

Нескольким достойным людям, оказавшимся в платформе, желаю крепких нервов.

Отдельно обнимаю дорогого Павла Васильевича Суляндзигу. Надеюсь, голос наиболее уязвимой группы – коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока – будет услышан!

P.S. Ожидаю, что эта аббревиатура появляется на моей странице в последний раз.

Участником "платформы для диалога с российскими политическими силами в ПАСЕ", личность которого обсуждают отдельно, стал и бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров.

Алексей Табалов

ПАСЕ сформировала платформу "российских демократических сил". Среди тех, кто в нее вошел, оказался Гарри Каспаров.

Я познакомился с Гарри Кимовичем в период работы движения "Солидарность", мы оба входили в федеральный политсовет. И мое отношение к нему неоднозначное - к нему точно нельзя оставаться равнодушным, но и его сторонником я не стал.

Гарри Каспаров - человек безусловно яркий. Он хороший полемист, он отменный хам (хамство — это вообще родовая черта всех, кто родом из России), он человек двойных стандартов. Его абсолютно точно можно назвать ярым горячим антипутинистом и сторонником демократии. Но! Но я бы не причислял его к российской оппозиции, поскольку он утратил любую связь с Россией, если не считать владение русским языком.

Каспаров всегда был радикален, и в своей радикальности дошел до того, что стал также горячо ненавидеть и презирать и саму Россию, какой бы она ни была - пропутинской или пронавальнистской, и всё и всех, что с Россией связаны. Будь ты чувашом или бурятом, для Каспарова ты будешь русским.

Поэтому не думаю, что человек, чье мировоззрение основано на ненависти и презрении к России, может представлять эту страну в каких бы то ни было структурах. Меня он точно не представляет.

Roman Popkov

Из взятых в "российскую дем. платформу ПАСЕ" лиц как минимум четыре человека понимают, что вооруженная борьба россиян против Путина оправдана и легитимна.

Это Гарри Каспаров, Надежда Толоконникова, Андрей Волна и Марк Фейгин.

Надеюсь, они используют свое нахождения в ПАСЕ для того, чтобы донести до Европы две простые истины:

- вооруженная борьба граждан РФ против путинского режима на фронте и в тылу абсолютна легитимна

- пленные партизаны, участники вооруженного сопротивления, должны быть освобождены любым доступным способом.

На создание "российской платформы" в ПАСЕ отреагировали и два добровольческих соединения ВСУ, составленных преимущественно из россиян.

Легион "Свобода России"

Решение о составе Платформы российских демократических сил при ПАСЕ мы приняли спокойно и без иллюзий.

Легион "Свобода России" не был включён в её состав. Это не меняет главного: наша работа продолжается там, где решается исход войны — на фронте. Именно туда мы и направим ещё больше времени, ресурсов и усилий.

При этом мы ожидаем, что Платформа сможет выполнять заявленную задачу — поддерживать тех, кто ведёт реальную борьбу против режима. В том числе доносить позицию российской вооружённой оппозиции. Этот голос существует, и его невозможно игнорировать.

Финальный список участников представляет интересы совершенно разных категорий оппозиционных россиян, и мы уверены в эффективной работе этого созыва Платформы.

Мы открыты к прямой коммуникации и рабочему взаимодействию с новоизбранными делегатами ПАСЕ. Без посредников и формальностей.

Русский добровольческий корпус

Решение ПАСЕ не влияет на нашу стратегию и приоритеты. Мы продолжаем системную работу на международном уровне по направлениям, которые считаем критически важными в условиях продолжающейся российской агрессии против Украины.

Наконец, нет недостатка и в тех, кто высмеивает, обесценивает или просто не относится серьезно к происходящему. Николай Травкин

Сергей Владиленович К. нажал на кнопку. Вошёл помощник.

— Позвони в ЕР, пусть они ещё процентов 20 премиальных отборочной комиссии ПАСЕ пробашляют, с такой Платформой за выборы в Думу можно не беспокоиться.

Elena Dimaeva-Ward

Жаль, Грета Тунберг не гражданка РФ.

Сергей Беспалов

Эх, не могу молчать.

Избрали депутаты ПАСЕ себе российскую делегацию.

И смотришь на список - вроде каждый по отдельности - человек или приличный, или есть группа других людей, которые считают его приличным.

Но все вместе.... И еще хорошо, что сейчас эпоха постмодерна, а то такое бы началось.

Хорват Каспаров требовал бы удалить британца Кара-мурзу, на том простом основании, что Брекзит то обратного хода не имеет! Ходорковский сразу бы заявил о своем выходе, ибо его партнер Невзлин точно доказал, что с лицами, укрывающими от общественности китайскую бабушку, ему не по пути.

Хотели как лучше – а получили РСДРП

А сколько критики звучало про квоту для коренных народов? Слава богу, услышали европейские депутаты - русских - меньше всех в списке, но хоть попали, а то бы совсем дискриминация была.

Эх... Если убрать стеб – хотели как лучше – а получили РСДРП.

Tatiana Anikina

Пишут, утвержден состав российской демократической платформы в ПАСЕ.

Отодвину пока в сторону свое отношение к этому явлению? событию? действу? И перейду сразу к сути.

Ничего не могу сказать про "представителей коренных народов": я их не знаю и с деятельностью их не ознакомлена. Уж, к сожалению или к счастью, вопрос открытый. Для меня, во всяком случае.

Но вот группа "от россии"... Ну, вы поняли.

В нее попали только три человека, с позицией которых я полностью (ok, с микроскопическими оговорками) согласна. И за которых при иных обстоятельствах, в иной обстановке и при честных выборах я бы проголосовала как за своих представителей.

Все остальные мне в лучшем (!) случае безразличны, и я публично заявляю - моими представителями они не являются.

Петр Милосердов

В ленте ФБ прочёл хиханьки по адресу делегации "хороших русских в ПАСЕ". Мол, "вы нас на представляете", и т.д.

ЕС хочет иметь дело не с вами, а с ними

Граждане читатели, а кто этих людей туда выбирал? Вы что ли? Нет. Их туда выбирали чиновники ЕС. А это значит, что ЕС хочет иметь дело не с вами, а с ними.

Что, как мне кажется, предельно ясно выражает позицию ЕС относительно российской оппозиционной и просто недовольной общественности: им на вас по*еp.

Marie Valečková

Как в одну упряжку новой российской телеге в ПАСЕ умудрились Гарри Каспарову и Андрею Волне дать в довесок Гудкова-младшего и прости господи Любовь Соболь - не знаю.

Вернее, боюсь, что знаю, и мне это категорически не нравится.

И думаю, что тянуть эту телегу эти люди будут совершенно в разных направлениях, а значит, толку от этого не будет в принципе.

Потому что главный (и открытый) вопрос - какую пользу это в итоге может принести Украине.

Подозреваю, что никакой.

А значит, с моей точки зрения, и говорить не о чем.

Все эти фантастические "планы по достижению устойчивых демократических перемен в россии" - это несусветный зелёный шум, блаблабла и засирание ушей европейцев жидким.

Олег Пшеничный

В ПАСЕ ездят заседать депутаты европейских стран, которые получают зарплату и командировочные от своих парламентов. Имеют право голосовать и влиять на позицию ПАСЕ по широкому кругу вопросов, в том числе по работе ЕСПЧ, Совета Европы и так далее.

Что получили 15 участников платформы российской эмиграции-оппозиции в ПАСЕ? Первым делом - уголовное преследование в Москве по двум тяжелым уголовным статьям - терроризм и захват власти, в довесок к уже существующим статьям, статусам иноагентов и экстремистов и 5 из них - вдобавок к уже отсиженным в российских зонах годам.

Бытовой вопрос - нулевой. Они должны ездить в Страсбург за свой счет, жить там неделю в гостинице 4-5 раз в год, при этом их голос в ПАСЕ даже не совещательный, а бог знает какой - "консультативный", так сказать - такой вот "захват власти". Они даже не знают до сих пор, будут ли им выписывать разовые пропуска каждый раз, или выпишут какую-то ксиву. На них обрушится одновременно волна разных просьб о помощи от сотен тысяч эмигрантов с российским паспортом, с другой стороны - ураган зависти, обид, и мелочнейших претензий (нравы в политической эмиграции широко известны). А из Москвы и просто ежедневную угрозу жизни. Нравы ФСБ и ГРУ тоже хорошо известны.

Теплое местечко, что сказать.

Все эти споры – лишь на пользу, считает оппозиционный активист Андрей Пивоваров:

Делегация в ПАСЕ, на мой взгляд, получилась достаточно сбалансированная.

Мне бы хотелось, чтобы в ее составе было больше людей с опытом экспертной работы, например экономистов или юристов. Но ПАСЕ в большей степени ориентирована на правозащитное направление, и в таком виде делегация, видимо, соответствует их видению и задачам.

Читая комментарии, видно, что какого-то масштабного негатива состав не вызвал, и это уже хорошо. Значит, ПАСЕ удалось найти баланс. Думаю, дальше поддержание этого баланса задача уже нас самих, выбранной делегации и сообщества.

Важно отметить и то, о чем я писал ранее: в формировании участвовали именно политические силы. Вхождение Натальи Арно в список однозначно говорит о том, что ФРФ стал политической организацией, и это можно только приветствовать.

Главное же надо зафиксировать, что произошло ключевое событие. Впервые российское гражданское общество в изгнании получило официальное признание и статус. Спасибо за это ПАСЕ и всем, кто добивался этого на протяжении этих лет.

Теперь важно доказать, что это было не зря, и принести реальную пользу, в первую очередь антивоенным россиянам, представителями которых и является эта делегация.