Участники ПМЭФ просят скрыть часть информации о себе, опасаясь санкций

Участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который должен пройти в середине июня, попросили организаторов не указывать часть информации о себе и скрыть с бейджей место работы. Об этом РБК рассказал организатор мероприятия — фонд "Росконгресс".

По словам топ-менеджера, некоторые российские компании просят скрыть информацию о себе, так как опасаются западных санкций из-за участия в форуме. Из этих же соображений некоторые организации не оплачивают участие в ПМЭФ напрямую, а используют посредников, рассказал собеседник издания.

На фоне запросов о сокращении информации об участниках форума в личном кабинете для регистрации на ПМЭФ появилась опция, позволяющая не указывать название компании и ее спикеров в официальных списках , отметил один из источников издания.

Ранее Евросоюз объяснял санкции в отношении ряда крупных представителей российского бизнеса тем, что некоторые из них посетили состоявшуюся 24 февраля - в день вторжения России в Украину - встречу с президентом Владимиром Путиным.

Список участников Петербургского международного экономического форума этого года, в том числе иностранных, не опубликован. По оценке организаторов, в нём будут участвовать более 500 российских компаний. Стоимость участия составляет 960 тысяч рублей. Заявленная тема форуму в этом году "Новый мир - новые возможности".