Участники шоу "Zа Россию" заявили, что их гонорары значительно меньше сметы

Участвовавшие в патриотическом марафоне "Zа Россию" поэты Мария Ватутина и Игорь Караулов утверждают, что получили гонорары на порядок меньше, чем значилось в сметах. Они не исключают, что миллионы, выделенные на патриотические концерты, могли быть "распилены". Об этом пишет телеграм-канал "Можем объяснить".
Согласно сметам, Ватутина и Караулов должны были получить за серию из семи выступлений по 596 и 567 тысяч рублей соответственно. Однако на деле, по их словам, суммы их заработков в марафоне исчислялись двузначными числами.
Еще одна участница концертов, попросившая не называть её имени, также сообщила о "в разы меньшей", чем указано в смете сумме гонорара за несколько выступлений.
Мария Ватутина уже обратилась к организаторам программы за разъяснениями, но ответа пока не получила. "Если распил, что не доказано, конечно, очень будет противно", — сказала она, добавив, что ни минуты не сомневалась в своём участии в патриотических концертах, так как это её гражданская позиция.
Ранее Русская служба Би-би-си, изучив данные портала госзакупок, выяснила, что государство потратило на музыкальный марафон "Za Россию" в поддержку "спецоперации" в Украине почти сто миллионов рублей. Это – самый дорогой контракт из когда-либо заключавшихся в России на оплату концертной программы, отмечают журналисты. При этом больше одной десятой всех гонораров досталось рок-группе "СерьГа", сыгравшей целых семь концертов, а самым дорогим оказалось выступление группы "Uma2rman" в Барнауле, за него заплатили больше четырёх миллионов.
Как следует из госконтракта, заказчиком концертов "Za Россию" стала учреждённая российским министерством культуры организация Росконцерт, которая оплачивала марафон за счет субсидии из федерального бюджета.
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