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Концерты "Za Россию" в регионах обошлись правительству в 100 миллионов рублей

Концертная программа серии прогосударственных выступлений "Za Россию", прошедшая в регионах страны и аннексированном Крыму в апреле — начале мая, обошлась российскому бюджету почти в 100 миллионов рублей. Это самый дорогой государственный контракт, заключённый когда-либо в России на оплату музыкальных выступлений. Об этом рассказала Русская служба Би-би-си.

Из федерального бюджета только на выступления артистов, занятых в марафоне, ушло 95,3 миллиона рублей, следует из данных портала государственных закупок. Участвовали 34 исполнителя (включая группы). Для каждого была согласована программа и её цена. Программы назывались "Своих не бросаем", "Победа за нами", "За тебя, Родина-Мать", "Все получится!", "Все будет хорошо!"

Дороже всего — в 10,5 млн рублей — бюджету обошлась группа Сергея Галанина "Серьга", следует из контракта, изученного Би-би-си. Музыканты получили эту сумму за 7 концертов. Сергей Бобунец за 5 выступлени получил 6,9 миллиона рублей. Группа "Пилот" — 6 миллионов за четыре выступления. В смете есть Александр Скляр и группа "Ва-Банкъ", "Самоцветы", Анита Цой, Uma2rman, Олег Газманов, группа "Фабрика" и другие известные музыканты.

Расценки выглядят в 2-3 раза выше рыночных, отметил в разговоре с Русской службой Радио Свобода концертный директор популярной российской рок-группы, не участвовавшей в турне. Один из говоривших с BBC продюсеров так же заметил, что цены выглядят завышенными. Другой — что обычными, но для допандемийных времён.

Расходы на концерты заключаются не только в гонорарах артистам, поэтому были выше, чем 95 миллионов. До 70 процентов сметы концертов, которые проходят в формате оупен-эйр, уходит на оборудование сцены и безопасность, рассказывает Би-би-си со ссылкой на человека, знакомого с организацией таких мероприятий. Эти расходы на марафон в контракте вообще не учтены. Но Би-би-си нашла такие траты в региональных закупках.

Исправление — изначально в материале указывалось, что о завышенных расценках концертный директор российской группы сообщил Би-би-си. На самом деле он сказал это корреспонденту РС.

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