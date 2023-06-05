Участников акции в поддержку Навального вторые сутки держат в ОВД

В Москве полиция вторые сутки удерживает предполагаемых участников акции в поддержку Алексея Навального, не выпуская их из отделов внутренних дел и автозаков.

По данным телеграм-канала SOTA, речь идёт о как минимум девятерых задержанных. Против них ещё в воскресенье, в день проведения акции, были составлены протоколы об участии в несанкционированном митинге и неповиновении сотрудникам полиции, но в понедельник суд вернул протоколы полицейским из-за ошибок.

Одна из задержанных рассказала журналистам, что в камере, из которой её не выпускают, она вынуждена спать на бетонной лавке без матраса и одеяла, при этом у неё отобрали тёплый вещи.