Участников акции в поддержку Навального вторые сутки держат в ОВД

В Москве полиция вторые сутки удерживает предполагаемых участников акции в поддержку Алексея Навального, не выпуская их из отделов внутренних дел и автозаков.
По данным телеграм-канала SOTA, речь идёт о как минимум девятерых задержанных. Против них ещё в воскресенье, в день проведения акции, были составлены протоколы об участии в несанкционированном митинге и неповиновении сотрудникам полиции, но в понедельник суд вернул протоколы полицейским из-за ошибок.
Одна из задержанных рассказала журналистам, что в камере, из которой её не выпускают, она вынуждена спать на бетонной лавке без матраса и одеяла, при этом у неё отобрали тёплый вещи.
- В воскресенье в десятках городах России прошли акции в поддержку находящегося в тюрьме оппозиционного политика Алексея Навального, которому 4 июня исполнилось 47 лет. Мероприятия не были многочисленными, однако полиция задержала на них свыше 100 человек, из них более 60 - в Москве.
- Анонсируя акции, команда Навального призвала живущих за границей выходить на главные площади городов, а в России - искать безопасные способы поддержать оппозиционера: например, расклеивать или раздавали листовки. Как отмечает правозащитный проект "ОВД-Инфо", в итоге поводами для задержаний становились воздушные шарики, надписи на асфальте "и другие абсурдные обстоятельства". Так, в Москве задержали активиста, который проводил пикет с плакатом "Свободу кенгуру, Путин – паук".
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