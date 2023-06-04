В России десятки задержанных на акциях в поддержку Навального

На акциях в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального по всей России, по данным на середину дня воскресенья, задержаны более 30 человек. Такие сведения привёл правозащитный проект "ОВД-Инфо".

У Алексея Навального, отбывающего длительный срок заключения в колонии строгого режима во Владимирской области, 4 июня день рождения. Ему исполнилось 47 лет. Ранее сторонники оппозиционера анонсировали на этот день акции в его поддержку в России и за рубежом.

"ОВД-Инфо" пишет о задержанных в Барнауле, Елабуге, Красноярске, Москве. Проект отмечает, что поводами для задержаний становятся воздушные шарики, надписи на асфальте "и другие абсурдные обстоятельства".

В Москве на акциях задержали, в частности, Ксению Котельникову, стоявшую с плакатом "С днем рождения, Леша". Её доставили в отдел полиции по Китай-городу. Также среди задержанных оказался один из осуждённых по так называемому "московскому делу" Сергей Суровцев - из-за куртки с надписью "ШИЗО".

На Красной площади задержали активиста, который представился Иваном Путятиным. Он проводил пикет с плакатом "Свободу и кенгуру, Путин - паук".

Как пишет телеканал "Дождь", вдоль Пушкинской площади в центре Москвы правоохранительные органы выставили КАМАЗы, автозаки и автомобили Росгвардии. На улицах дежурят сотрудники ОМОН и Росгвардии. Они задерживают протестующих.

По подсчетам телеграм-канала SOTA, только в Москве, на Пушкинской площади, были задержаны около 20 человек.

Avtozak Live написал о задержании на Пушкинской площади корреспондентки издания RusNews. Девушка решила сфотографировать листовки, но сотрудники в форме увели её в автозак.

Из Красноярска сообщалось о задержании местного жителя Артура Садыкова, который написал мелом на асфальте "Свободу политзаключенным". Позднее его отпустили из полиции с обязательством о явке. Садыкову вменяют две административные статьи - об уничтожении или повреждении чужого имущества и о нарушении правил благоустройства городов.

В Хабаровске в связи с акцией в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального задержали активистов Зигмунда Худякова и Татьяну Лукьянову, об этом в воскресенье сообщало издание RusNews. У других активистов, по его сведениям, полиция на месте проверяла документы и выдавала предостережения о "недопустимости нарушения закона".

В Новосибирске неизвестные поздравили Навального с днем рождения на стеклах одного из зданий в городе, передаёт "Тайга".

В Барнауле задержали Филиппа Кравчука, проводившего пикет с плакатом в поддержку Навального, и Ольгу Меркулову, которая гуляла с воздушным шариком. Их отвезли в Железнодорожный городской отдел полиции.

В Иркутске сторонники Навального расклеили листовки в честь его дня рождения. Рисунки появились на фонарных столбах в микрорайоне Академгородок. Авторы изобразили Алексея Навального за тюремной решёткой. Он протягивает руки к голубю, рядом надпись: "С днём рождения, Алексей. Держись!", сообщает проект Сибирь.Реалии.

Перед намеченными на 4 июня выступлениями в поддержку Алексея Навального поступали сообщения о задержаниях ряда активистов, в том числе, в Новосибирске и Шуе Ивановской области.

"Команда Навального" сообщает об акциях, приуроченных ко дню рождения оппозиционера, в австралийских городах Сидней, Мельбурн, Брисбен, в столице Японии Токио, а также в Южной Корее, в Таиланде, в Аликанте (Испания), во французском городе Марсель, в Ереване.

В Тбилиси акция в поддержку Навального состоялась у здания бывшего посольства России. На мероприятие собрались около 50 человек. Они скандировали лозунги в поддержку оппозиционера, Украины и свободной России, а также против Путина и войны. На место также прибыла грузинская полиция и телевидение. Мероприятие прошло без провокаций и задержаний.

В соцсетях Алексея Навального 4 июня появилось новое сообщение от его имени. "Как всегда, в свой день рождения я хочу поблагодарить всех людей, которые встретились мне в жизни. Хороших за то, что помогли и помогают. Нехороших за то, что опыт общения с ними научил меня чему-то. Спасибо моей семье за то, что всегда со мной! Но самое большое спасибо и самый большой привет хочу сегодня передать всем политзаключенным России, Беларуси и других стран. Большинству из них гораздо тяжелее, чем мне. Я думаю о них постоянно. Их стойкость вдохновляет меня каждый день", - написал, среди прочего, политик.