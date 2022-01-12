Участнику акции в поддержку Навального назначили 5 лет колонии

Тверской суд Москвы приговорил участника акции протеста 23 января Вячеслава Игумнова к пяти годам колонии общего режима. Игумнова признали виновным в хулиганстве и применении насилия к полицейскому.

По версии следствия, Игумнов зажёг и бросил файер в сотрудников полиции во время протестной акции в Москве в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Обвиняемый признал вину. При этом никто из полицейских физически не пострадал.

Прокуратура запрашивала для Игумнова восемь лет колонии.