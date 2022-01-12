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Участнику акции в поддержку Навального назначили 5 лет колонии

Акция протеста в поддержку политика Алексея Навального и политзаключенных, Москва, 23 января 2021 года

Тверской суд Москвы приговорил участника акции протеста 23 января Вячеслава Игумнова к пяти годам колонии общего режима. Игумнова признали виновным в хулиганстве и применении насилия к полицейскому.

По версии следствия, Игумнов зажёг и бросил файер в сотрудников полиции во время протестной акции в Москве в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Обвиняемый признал вину. При этом никто из полицейских физически не пострадал.

Прокуратура запрашивала для Игумнова восемь лет колонии.

  • 23 и 31 января в десятках городов России, включая Москву, прошли несанкционированные уличные акции в поддержку арестованного оппозиционного политика Алексея Навального. В общей сложности полиция задержала на них около десяти тысяч человек.
  • Следственный комитет по итогам акций возбудил свыше ста уголовных дел – в частности, о насилии в отношении полицейских, нарушении санитарных правил и перекрытии дорог. Десятки участников акций находятся под арестом, некоторых уже приговорили к реальным срокам заключения.

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