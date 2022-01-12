Участнику акции в поддержку Навального назначили 5 лет колонии

Тверской суд Москвы приговорил участника акции протеста 23 января Вячеслава Игумнова к пяти годам колонии общего режима. Игумнова признали виновным в хулиганстве и применении насилия к полицейскому.
По версии следствия, Игумнов зажёг и бросил файер в сотрудников полиции во время протестной акции в Москве в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Обвиняемый признал вину. При этом никто из полицейских физически не пострадал.
Прокуратура запрашивала для Игумнова восемь лет колонии.
- 23 и 31 января в десятках городов России, включая Москву, прошли несанкционированные уличные акции в поддержку арестованного оппозиционного политика Алексея Навального. В общей сложности полиция задержала на них около десяти тысяч человек.
- Следственный комитет по итогам акций возбудил свыше ста уголовных дел – в частности, о насилии в отношении полицейских, нарушении санитарных правил и перекрытии дорог. Десятки участников акций находятся под арестом, некоторых уже приговорили к реальным срокам заключения.
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