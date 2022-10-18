Участница антивоенной акции в Москве получила условный срок

Суд в Москве приговорил учительницу начальных классов Евгению Холодову к полутора годам лишения свободы условно. Её обвинили в нападении на полицейского на антивоенной акции 24 февраля.

Дело рассматривалось в особом порядке в связи с признанием вины, принесёнными извинениями и отсутствием материального ущерба. Ходатайство защиты о замене наказания штрафом было отклонено. Ранее обвинение требовало для подсудимой два года колонии.

24 февраля – в день начала полномасштабного военного вторжения России на территорию Украины – в Москве прошли стихийные антивоенные митинги, которые были жёстко разогнаны полицией.

Евгению Холодову обвинили в нападении на сотрудника правоохранительных органов за то, что она замахнулась тряпичной сумкой на полицейского, который тащил в автозак другую участницу антивоенной акции. Согласно материалам дела, полицейский получил "рану размером менее 2мм без следов крови на внутренней стороне губы".

Уголовное дело против Евгении Холодовой завели 14 марта, спустя четыре дня следователь завершил расследование. До решения суда она находилась под подпиской о невыезде.