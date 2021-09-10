Участнице Pussy Riot Марии Алёхиной суд на год ограничил свободу

Преображенский суд Москвы приговорил активистку Марию Алёхину к 1 году ограничения свободы по так называемому санитарному делу. Прокуратура запрашивала 2 года.

Участницу Pussy Riot признали виновной в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил из-за её поста с призывом выйти на акцию протеста в Москве 23 января. Обвинение утверждает, что призыв Алёхиной создал угрозу массового заболевания коронавирусной инфекцией. Вину она не признала.

Алёхина была одной из последних обвиняемых по "санитарному делу", кому суд назначил наказание. Приговор пока ещё не вынесен врачу, соратнице политика Алексея Навального Анастасии Васильевой.

Ограничение свободы означает запрет на выход из дома в ночные часы, на смену места жительства без предварительного уведомления специализированного государственного органа, на участие в массовых мероприятиях и на выезд за пределы Москвы и Московской области без разрешения.

"Санитарное дело" было возбуждено Следственным комитетом после акций в поддержку Алексея Навального, которые прошли в десятках российских городов 23 и 31 января. Были арестованы или объявлены в розыск ближайшие соратники Навального, включая его родного брата, а также политические активисты. Их обвинили в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил.

Соратницам Навального Любови Соболь и Кире Ярмыш суд назначил по полтора года ограничения свободы (обе после приговора покинули Россию), Люся Штейн, Олег Степанов и Николай Ляскин получили по году ограничения свободы. Брата Алексея Навального Олега суд приговорил к условному сроку. С муниципального депутата Константина Янкаускаса сняли обвинения вскоре после того, как он отказался от участия в выборах.

Алёхина получила широкую известность после того, как в 2012 году была арестована после так называемого панк-молебна группы Pussy Riot в храме Христа Спасителя и вместе с Надеждой Толоконниковой приговорена к реальному сроку лишения свободы по обвинению в хулиганстве.