"Интерфакс": пресс-секретарь Навального Ярмыш покинула Россию

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш уехала из России, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на два источника. "Она выехала в Хельсинки", — сказал один из собеседников агентства.

16 августа Ярмыш получила 1,5 года ограничения свободы по "санитарному делу". Она была освобождена из-под домашнего ареста. Прокуратура во время прений запрашивала для Ярмыш два года ограничения свободы и просила сохранить домашний арест до рассмотрения дела в апелляционной инстанции.

Ярмыш запретили менять постоянное место жительства без предварительного уведомления специализированного государственного органа, посещать места проведения массовых мероприятий и участвовать в них. Также ей запрещено выезжать за пределы Москвы и Московской области без согласия специализированного государственного органа. Раз в месяц она должна являться в уголовно-исполнительную инспекцию. После приговора Ярмыш заявила о несогласии с ним, своей невиновности и подтвердила, что он будет обжалован.

"Санитарное дело" было возбуждено Следственным комитетом после акций в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, которые прошли в десятках российских городов 23 и 31 января. Были арестованы или объявлены в розыск ближайшие соратники Навального, включая его родного брата, а также политические активисты. Их обвинили в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил.

Согласно версии следствия, часть обвиняемых призывали через соцсети выйти протестовать в центр Москвы. Откликнувшись на призыв, туда приехали люди, которые должны были оставаться дома на самоизоляции. В оперштабе по борьбе с коронавирусом заявляли, что 23 января на Пушкинскую площадь пришли 19 человек, которым был поставлен диагноз COVID-19. Это создало угрозу массового заболевания людей, утверждают следователи.

Соратнице Навального Любови Соболь суд назначил полтора года ограничения свободы, Люся Штейн, Олег Степанов и Николай Ляскин получили по году ограничения свободы. Брата Алексея Навального Олега суд приговорил к условному сроку.

С муниципального депутата Константина Янкаускаса сняли обвинения вскоре после того, как он отказался от участия в выборах. Под следствием остаются участница группы Pussy Riot Мария Алёхина и глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева.

7 августа Соболь выехала из России. В интервью The New York Times она подтвердила, что рассматривала для себя возможность отъезда, но не раскрыла, где сейчас находится. В конце августа она опубликовала пост, из которого следует, что Соболь может сейчас жить в Армении.