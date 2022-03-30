В Минске участницу Pussy Riot заставили записать видео в поддержку Лукашенко 

Участницу Pussy Riot Риту Флорес задержали в Минске и заставили записать видео в поддержку действующего президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщает "Медиазона".

Флорес рассказала изданию, что приехала в Минск 26 марта. Спустя четыре дня её задержали возле отеля сотрудники белорусского управления по борьбе с организованной преступностью, после чего увезли в ОВД. Там, по словам Флорес, ей угрожали физической расправой и длительным тюремным сроком. Отпустить активистку пообещали только в том случае, если она сделает под видеозапись нужное сотрудникам милиции заявление. Участница Pussy Riot утверждает, что ей предложили на выбор либо поддержать военное вторжение на территорию Украины, либо выразить поддержку режима Александра Лукашенко, заявив, что протесты в Беларуси были "куплены". В конце концов Флорес выбрала второе.

После записи активистку сначала насильно сфотографировали на фоне плакатов с буквами Z и V, ставшими символами российского вторжения в Украину, а затем выпустили из ОВД, сказав, что она должна немедленно покинуть Беларусь.

В прошлом году Риту Флорес дважды задерживали в Москве и арестовывали на 15 суток. Участницу Pussy Riot признавали виновной в невыполнении требований полицейских и публичной демонстрации "нацистской" символики.